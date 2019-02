ALER: ROZZA (PD), “200MILA EURO FANNO NOTIZIA SOLO PERCHÉ ARRIVANO DOPO ANNI DI NULLA”

(mi-Lorenteggio.com) “Il bando per la riqualificazione di 10 negozi a San Siro annunciato oggi dalla giunta regionale è un’idea che il comune di Milano ebbe già, e mise in pratica, ancora con la giunta Pisapia. Evidentemente era una buona idea, anche se il comune fu un po’ più generoso e concesse i negozi gratuitamente per cinque anni. Oggi stiamo però parlando di duecentomila euro a fronte di un bilancio regionale di ventitré miliardi: è una notizia solo perché arrivano dopo anni di nulla. Tuttavia vogliamo essere positivi e sperare che questo sia solo il primo passo di un piano molto più ampio di sostegno alla riqualificazione dei negozi sfitti dei quartieri popolari, perché ce ne sarebbe davvero bisogno.”

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza a commento del bando della giunta regionale presentato questa mattina dall’assessore Bolognini al quartiere Aler di San Siro.

