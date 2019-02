IMPRESE. ‘BANDO IES’, MATTINZOLI: 760 RICHIESTE IN SOLI DUE GIORNI, OPERAZIONE VINCENTE CHE GUARDA ALL’AMBIENTE

LO STANZIAMENTO COMPLESSIVO È DI CIRCA 9 MILIONI DI EURO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2019 – A soli due giorni dall’apertura sono

più di 760 le domande pervenute sul bando ‘IES Lombardia

(Impresa eco-sostenibile e sicura)’ per circa 4 milioni e

950.000 euro, una somma che supera la metà delle risorse

disponibili.

Un provvedimento messo a punto dall’Assessorato allo Sviluppo

Economico guidato da Alessandro Mattinzoli, e realizzato

nell’ambito dell’Accordo per la Competitività con il Sistema

Camerale Lombardo. È finalizzato a sostenere investimenti

innovativi sia per la sicurezza sia per la riduzione dei consumi

energetici e dell’impatto ambientale delle micro e piccole

imprese commerciali e dell’artigianato. Le risorse

complessivamente disponibili sono pari a 9 milioni di euro, 8

milioni stanziati dalla Regione Lombardia e 1 dalle Camere di

Commercio.

AREE DI INTERVENTO – Le aree di intervento sono due: la prima

(Misura A) prevede finanziamenti per interventi per la sicurezza

(ad es. sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta

tecnologia) o per l’acquisto di dispositivi di pagamento per la

riduzione del flusso di denaro contante. La misura è dedicata

alle apparecchiature e impianti per la riduzione del consumo

energetico e dell’impatto ambientale della loro attività. Sulla

prima sono arrivate complessivamente 241 domande per oltre

900.000 euro di contributi richiesti. Sulla seconda (Misura B)

sono arrivate 521 domande per più di 4 milioni di euro di

contributi richiesti.

MATTINZOLI: E’ FRUTTO DI COLLABORAZIONE – “Dall’ascolto delle

esigenze reali – ha osservato Mattinzoli – nascono misure

efficaci: da questi primi risultati emerge un dato

inequivocabile. Quando le misure nascono dal confronto con le

categorie rispondono alle esigenze vere. Di questo bando i

nostri artigiani e i nostri commercianti, che lavorano e

producono, avevano bisogno. Ciò dimostra che il metodo di

Regione Lombardia fondato sul continuo dialogo costruttivo è

quello vincente: la collaborazione con i corpi intermedi, come

le Camere di Commercio, è fondamentale e strategica per la

crescita di tutto il nostro tessuto produttivo”.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA – Per quanto riguarda la misura

sulla sicurezza sono arrivate 43 domande da Brescia per quasi

172.000 euro; 33 richieste da Bergamo per circa 137.000 euro; da

Milano 31 per più di 120.000 euro; 30 da Varese per oltre

110.000 euro; 16 da Como per più di 63.000 euro, 20 da Lecco per

oltre 79.000 euro, 25 da Mantova per oltre 115.000 euro, 22 da

Sondrio per più di 72.000 euro, 13 da Monza e Brianza per quasi

41.000 euro, 7 da Cremona per più di 29.000 euro, 1 da Lodi per

3.000 mila euro.

Per quanto riguarda la misura sulla sostenibilità ambientale

sono giunte da Brescia 101 domande per più di 771.000 euro, da

Bergamo 79 per oltre 641.000 euro, da Varese 72 per più di

537.000, da Milano 54 per quasi 434.000 euro, da Sondrio 50 per

circa 390.000, da Como 28 per più di 223.000, da Monza e Brianza

27 per più di 185.000 euro, da Cremona 17 per 130.000, da Lecco

37 per più di 300.000 euro, da Mantova 46 per più di 319.000, 6

da Lodi per 37.000 euro, e 4 da Pavia per quasi 35.000 euro.

Importo agevolazione: il contributo a fondo perduto è pari al

50% delle sole spese considerate ammissibili nel limite massimo

di 5.000 euro per la Sicurezza e di 10.000 euro per la

Sostenibilità ambientale.

PRESENTAZIONE DOMANDE E TEMPISTICA – La domanda di contributo

deve essere presentata a Unioncamere Lombardia esclusivamente

tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it fino al 7 marzo

2019.

