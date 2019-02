LODI: ENTRO FINE ANNO COMPLETATA SISTEMAZIONE ROTONDA FAUSTINA

L’INCONTRO OGGI TRA ASSESSORI REGIONALI, ANAS ED ENTI LOCALI

(mi-Lorenteggio.com) Lodi, 14 febbraio 2019 – Verranno completati entro la fine

dell’anno i primi lavori di sistemazione della Rotonda Faustina,

nel Comune di Lodi, con il rifacimento sia della segnaletica,

orizzontale e verticale che dell’asfaltatura e la revisione del

sistema di precedenza, che verrà attribuita ai veicoli in

transito nella rotatoria stessa (il cosiddetto ‘sistema alla

francese’). Il tutto con un costo stimato di circa 500.000 euro

totalmente a carico di Anas.

E’ quanto è emerso dall’incontro tenutosi oggi in Regione

Lombardia alla presenza degli assessori alle Infrastrutture

Claudia Terzi e al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni,

del responsabile ANAS per il Nordovest Dino Vurro e del sindaco

di Lodi e consigliere provinciale Sara Casanova.

FORONI: REGIONE FARÀ LA SUA PARTE – “Un incontro molto proficuo

– ha commentato Foroni -, che è servito ad affrontare e a dare

una prima importante risposta a una problematica molto seria,

che negli anni ha causato notevoli disagi ai tanti automobilisti

che devono attraversare questa rotonda tutti i giorni. Adesso

che il primo step di lavori è stato deciso e per il quale

ringraziamo la disponibilità di Anas e dei suoi rappresentanti,

inizieremo a lavorare per studiare una risposta definitiva al

problema, con il rifacimento completo dell’intera Faustina”.

“Come sempre, e benché non sia una questione di sua stretta

competenza, – ha sottolineato – Regione Lombardia farà la sua

parte, perché si arrivi a una condivisione territoriale in tal

senso”.

TERZI: REGIONE ATTENTA A ESIGENZE DEL TERRITORIO – “Regione

Lombardia – ha spiegato Terzi – è attenta alle esigenze del

territorio e agisce di conseguenza per trovare una soluzione

concreta. Mentre altri si perdono in polemiche politiche di

piccolo cabotaggio, noi mettiamo al centro le necessità dei

cittadini e lavoriamo affinché ottengano risposte fattive, come

in questo caso”. (LNews)