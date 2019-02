MALPENSA, FONTANA E FORONI HANNO INCONTRATO I SINDACI DEL CUV: VOGLIAMO AFFRONTARE I PROBLEMI CON ATTI CONCRETI

ACCORDO PER PRODURRE PROTOCOLLO D’INTESA CHE INDICHI INTERVENTI

(LNews – Milano, 14 feb) Si è tenuto oggi a Palazzo Lombardia un

incontro tra il presidente Attilio Fontana, e l’assessore al

Territorio, Pietro Foroni, con i rappresentanti dei 9 Comuni che

danno vita al Consorzio urbano volontario di Malpensa (Cuv) e

della Provincia di Varese.

L’appuntamento era stato richiesto dai sindaci per affrontare

una serie di problematiche legate allo sviluppo aeroportuale

registrato dall’hub lombardo negli ultimi anni e sulla mancanza

di una pianificazione di area vasta.

AL VIA PROTOCOLLO D’INTESA – Scartata l’ipotesi di dare vita a

un nuovo Piano d’Area (quello nato nel 1999 per dare una

risposta alla fase iniziale di insediamento dell’aeroporto

intercontinentale è scaduto nel 2009), a causa dei tempi tecnici

eccessivamente lunghi, si è deciso di comune accordo di produrre

un Protocollo d’Intesa, da siglare nelle prossime settimane,

prima di Pasqua, tra la Provincia di Varese, i 9 Comuni del Cuv

e Regione Lombardia, coinvolgendo le Direzioni generali del

Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente.

OGGI PRIMO PASSO PER INDIVIDUARE INTERVENTI PIU’ URGENTI “Da

parte di Regione Lombardia – hanno spiegato il presidente

Fontana e l’assessore Foroni – c’è la massima disponibilità ad

affrontare e a risolvere i problemi del territorio. Abbiamo

lasciato ai Comuni l’individuazione degli interventi più urgenti

e prioritari. L’obiettivo è giungere al più presto alla

definizione del Protocollo d’Intesa e dei successi Accordi di

Programma attuativi. Regione Lombardia mantiene alta

l’attenzione per questo territorio e per tutta l’area di

Malpensa”.

Redazione