MILANO. BOLOGNINI: QUARTIERE SAN SIRO, 200.000 EURO PER RISTRUTTURARE 10 IMMOBILI ALER A USO NON ABITATIVO

FINANZIATO AL 100% IL RIPRISTINO SPAZI MESSI A BANDO DA ALER

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2019 – Creare opportunità di lavoro per i

giovani, promuovere socialità, utilizzare il patrimonio sfitto

degradato e prevenire le occupazioni abusive. Sono questi, in

sintesi, gli obiettivi del bando Aler ‘Nuove Luci a San Siro’,

presentato al cinema-teatro Osoppo dall’assessore regionale alle

Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini.

INVERTIRE LA TENDENZA – “Un importante segnale – ha spiegato

Bolognini – per una realtà che presenta 6.110 alloggi, in

gestione e quasi interamente di proprietà di Aler Milano, dove

vivono circa 11.000 abitanti. E’ chiaro che un solo intervento

non basta, per crescere insieme e migliorare la situazione

bisogna fare rete con l’apporto di comitati di via e

associazioni. Il nostro obiettivo è rendere più attrattivo il

contesto generale, innescando anche processi di innovazione

sociale e di opportunità occupazionali per i giovani”.

CANONE DI LOCAZIONE ABBATTUTO DEL 50% – “L’avviso pubblico – ha

aggiunto – elaborato da Regione e Aler Milano in collaborazione

col Politecnico, assegna un contributo di 200.000 euro in

cofinanziamento, a fondo perduto, per l’80% del costo di

ristrutturazione delle 10 unità immobiliari di San Siro ad uso

non abitativo e di proprietà Aler Milano, da destinare a

imprenditoria, commercio, formazione, welfare e cultura. Il

resto è a carico degli aggiudicatari, che tuttavia potranno

scomputare quel 20% attraverso il canone di locazione annuale,

che è già abbattuto del 50% rispetto ai valori di mercato”.

PROPOSTE ENTRO IL 15 APRILE – Le proposte dovranno pervenire

entro e non oltre le ore 12 del 15 aprile.

COLLABORAZIONE CON ALER MILANO E ‘POLI’ – Hanno partecipato alla

presentazione, fra gli altri, il presidente di Aler Milano,

Angelo Sala e Francesca Cognetti, professoressa del Politecnico

di Milano, che ha realizzato l’attività di ricerca e di

didattica per la rivitalizzazione di questi spazi commerciali

nella zona di piazzale Selinunte.

CAPACITÀ CONIUGARE SOSTENIBILITÀ E SOCIALITÀ – “Vogliamo

riqualificare l’area urbana di San Siro – ha proseguito

Bolognini – una delle più ‘sensibili’ e dove il patrimonio

immobiliare di Aler Milano è tra i più vasti e bisognosi di

interventi innovativi. La sfida per chi presenterà i progetti

sarà dunque la capacità di coniugare la dimensione della

sostenibilità economica ed imprenditoriale con quella sociale e

culturale. Ad aprile uscirà un bando destinato al no profit del

Terzo settore rivolto ai progetti di cittadinanza attiva. Sarà

uno strumento importante da utilizzare per un tessuto ricco di

realtà associative come San Siro”.