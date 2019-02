Milano. FAI – Sabato 2 e domenica 3 marzo “SOFFIO DI PRIMAVERA” a Villa Necchi Campiglio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2019. Sarà dedicata agli ellebori l’ottava edizione di Soffio di primavera, la mostra mercato che celebra i primi fiori della bella stagione organizzata sabato 2 dalle ore 10 alle 19 e domenica 3 marzo 2019 dalle ore 10 alle 18 a Villa Necchi Campiglio, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano nel cuore di Milano. Un’occasione unica per gli appassionati di giardinaggio che potranno acquistare e conoscere alcune specie botaniche di queste erbacee perenni e rustiche, note anche con il nome di “rose di Natale”, che possiedono un fascino unico dovuto alla loro fioritura precoce. I loro fiori di ineguagliabile e delicata bellezza – dipinti da Botticelli sotto i piedi di Venere ne La Primavera – vanno dal bianco, al rosa, al giallo, al viola fino al verde e sbocciano in un periodo dell’anno in cui la maggior parte delle piante è a riposo.

E non solo: i visitatori potranno passeggiare nel giardino e nel padiglione vetrato della villa, curiosando tra piante a fioritura tardo invernale e primaverile precoce e arredi proposti da venti vivaisti italiani ed europei, selezionati con cura dal FAI in base alla specializzazione e alla qualità della loro produzione. In mostra piante annuali, biennali e perenni da fiore come primule, viole e ciclamini; piante aromatiche per insaporire le insalate di primavera; piante da orto freddo; piante rustiche da ingresso e da cortile. Non mancheranno poi camelie, mimose, gelsomini, magnolie e ciliegi da fiore e ancora sementi e volumi con illustrazioni botaniche.

Nei due giorni di manifestazione ci sarà anche spazio per interessanti incontri, lezioni di giardinaggio tenute dai vivaisti e presentazioni di libri, con un’attenzione particolare al tema dell’utilizzo di prodotti biocompatibili, e sarà possibile chiedere a esperti del settore preziosi consigli sulla progettazione di giardini e terrazzi dopo il “letargo” invernale e sulle modalità di messa a dimora delle piante più indicate.

Tra queste, sabato 2 marzo alle ore 15 conferenza sull’elleboro tenuta da Susanna Tavallini del Vivaio La Montà – specializzato in ellebori ibridati – e Roberto Gamoletti, collezionista di ellebori botanici, e alle ore 16.30 presentazione del volume “Mirabilia. La botanica nascosta nell’arte” (Ed. Codice) con l’autore Renato Bruni e Susanna Magistretti.

Domenica 3 marzo alle ore 12 l’Architetto Paolo Pejrone dialogherà con gli studenti della Scuola di Agraria Fondazione Minoprio (CO) e dell’Istituto Agrario G. Bonfantini di Lesa (NO) in occasione di un incontro moderato da Emanuela Rosa-Clot, Direttore del mensile Gardenia, in cui si parlerà di giardini storici e di paesaggio; alle ore 15.30 si approfondirà il tema delle Colture e trattamenti bio nei giardini e terrazzi insieme all’agronomo bio Gianni Bignotti; e ancora alle ore 16.30 workshop di composizioni floreali con ellebori tenuto da Betti Calani, esperta di addobbi floreali (su prenotazione, tel. 02.76340121)

I più piccoli potranno invece partecipare alla “Caccia al fiore”, speciali visite in villa alla scoperta dei motivi floreali presenti e laboratori creativi.

Inoltre, sabato 2 dalle ore 18 alle 21 presso la caffetteria della villa sarà possibile assaggiare originali cocktail a tema floreale e votare il migliore nell’ambito di un Concorso per giovani Barmen in collaborazione con A.I.B.E.S. – Associazione Italiana Barmen e Sostenitori.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione e di PIRELLI che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione.

Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner. Grazie a Golia Herbs per il rinnovato sostegno al FAI che nel 2019 sarà dedicato agli eventi verdi.

Con il Patrocinio del Comune di Milano. Villa Necchi Campiglio è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Soffio di primavera a Villa Necchi Campiglio

Giorni e orari: sabato 2, dalle ore 10 alle 19, e domenica 3 marzo 2019, dalle ore 10 alle 18.

Ingresso alla manifestazione: Intero 7 €; Ridotto (bambini 4-14 anni) e iscritti FAI 4 €.

Ingresso alla manifestazione+visita alla villa: Intero 15 €; Ridotto (bambini 4-14 anni) 5 € e iscritti FAI: 4 €.

Per informazioni e prenotazioni:

Villa Necchi Campiglio, Via Mozart 14 – Milano: tel. 02.76340121; fainecchi@fondoambiente.it; www.villanecchicampiglio.it

Redazione