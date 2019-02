Milano. on. Morelli (Lega): “Pronti al ricorso contro Area B, ennesima messa in scena di Sala”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2019 – “Siamo pronti a presentare ricorso contro Area B, operazione che uccide centinaia di aziende, crea il caos e non dà alcun risultato reale e duraturo per la lotta ambientale, necessaria per risolvere il problema dell’inquinamento. Sala ancora una volta mette in scena operazioni mediatiche per cercare visibilità a spese dei cittadini di Milano e noi vogliamo bloccare questa ennesima farsa. sabato 16 e domenica 17 febbraio raccoglieremo le firme necessarie a ribadire il nostro NO all’Area B e all’aumento dei biglietti Atm”.

“Attraverso queste iniziative di immagine il sindaco intende raccogliere consensi, ma la realtà è che le fasce più povere della città saranno escluse dalla possibilità di usare l’auto. Questa è l’ulteriore prova della distanza tra il Partito Democratico e le fasce più deboli della nostra società”.

Così interviene il Capogruppo della Lega a Palazzo Marino on. Alessandro Morelli.

V.A.