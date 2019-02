Reddito di cittadinanza e servizi per l’impiego: la Città metropolitana si confronta con i Comuni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 febbraio 2019 – Arrivare preparati per affrontare le nuove norme introdotte con il reddito di cittadinanza che diventerà operativo da marzo: questo l’obiettivo dell’incontro – che si terrà domani, venerdì 15 febbraio alle ore 10.30 presso la Sala Affreschi di Palazzo Isimbardi, in via Vivaio 1 a Milano -organizzato dalla Città metropolitana di Milano per incontrare, insieme ad Afol, i Comuni del territorio metropolitano, che saranno chiamati a gestire le pratiche per l’inclusione sociale.

Si cercherà di concordare una posizione condivisa da trasmettere alla Regione Lombardia per affrontare insieme le criticità che potrebbero ripercuotersi sull’operatività dei servizi interessati.

Redazione