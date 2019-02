REGOLAMENTO EDILIZIO STANDARD,FORONI:PERCORSO CONDIVISO CON ANCI,CON AUTONOMIA PIÙ FACILE RIGENERAZIONE URBANA

A PALAZZO LOMBARDIA OGGI IL PUNTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2019 – A tre mesi dal suo recepimento in

Lombardia, il Regolamento Edilizio Tipo (Ret), adottato a

ottobre in attuazione dell’intesa tra Governo, Regioni e

Autonomie locali, e operativo, per il momento, in 11 regioni

italiane, è stato al centro dei lavori del convegno sullo stato

di attuazione dei regolamenti edilizi in Lombardia rivolto a

Comuni, ordini professionali e associazione dei costruttori.

All’incontro, a Palazzo Lombardia, sono stati presentati

iniziative e strumenti sviluppati per facilitare le attività di

redazione dei regolamenti edilizi da parte dei tecnici comunali

e dei professionisti.

OCCASIONE IMPORTANTE DI SEMPLIFICAZIONE – “Monitoreremo la fase

di attuazione e garantiremo strumenti di indirizzo e supporto ai

Comuni – commenta l’assessore al Territorio e Protezione civile

Pietro Foroni -, in questa fase che rappresenta un’occasione

importante di semplificazione per tecnici, professionisti e

operatori del settore e anche, al contempo, un’occasione per

favorire la valorizzazione delle risorse energetiche, rilanciare

il settore edile e la rigenerazione urbana sostenibile”.

ANCI E REGIONE LOMBARDIA: SUPPORTO AI COMUNI – Anci e Regione

Lombardia stanno portando avanti un percorso condiviso, per

guidare i Comuni verso l’adozione di uno schema di definizioni

tecniche uniformi, metodi, procedure e tempi certi da seguire e

uguali per tutti, che ha previsto quattro incontri di

‘accompagnamento’ sul territorio, uno a Milano e altri tre in

altrettanti Utr (Uffici territoriali regionali) lombardi.

PRESTO LEGGE REGIONALE PER INCENTIVARE RECUPERO – “Il nostro

impegno per la rigenerazione urbana proseguirà quest’anno anche

con la predisposizione di un progetto di legge regionale per

incentivare il recupero del patrimonio edilizio – conclude

Foroni -. Con l’autonomia, inoltre, il legislatore regionale

avrà maggiori margini di libertà per introdurre nel nostro

ordinamento norme più favorevoli alla rigenerazione urbana e al

recupero del nostro patrimonio edilizio in disuso”.

