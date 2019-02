SPORT. PROGETTO ASA, ADDETTI ALLA SEGNALAZIONE AGGIUNTIVA PER LA SICUREZZA ANCHE NELLE MANIFESTAZIONI AGONISTICHE PODISTICHE SU STRADA

A marzo corsi di formazione per l’abilitazione degli addetti

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2019 – Parte a Milano la sperimentazione degli ASA nelle competizioni sportive agonistiche podistiche su strada. Gli Addetti alla Segnalazione Aggiuntiva, già impiegati per le competizioni ciclistiche, verranno dislocati sui percorsi per concorrere allo svolgimento in sicurezza delle gare e al regolare transito degli atleti nelle vie cittadine.

La sperimentazione parte dopo il parere positivo del Ministero dell’Interno.

“Una sperimentazione importante – dichiara Anna Scavuzzo, vicesindaco e assessore alla Sicurezza – che estende e rende operativa una norma del vigente Codice della Strada, che permette un’attività di sicurezza integrata e compartecipata da parte di soggetti abilitati. Proseguirà l’impegno della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine per garantire la professionalità necessaria al corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, potendo contare sull’ausilio di personale che potrà svolgere mansioni ancillari comunque utili e necessarie”.

“I corsi di formazione organizzati da FIDAL Lombardia – dichiara Roberta Guaineri, assessore allo Sport – danno il via a una nuova sperimentazione che estende quanto già in atto per le gare ciclistiche: l’impiego degli ASA anche per le gare podistiche potrà garantire lo svolgimento di tali eventi con una maggiore sostenibilità economica da parte degli operatori, senza intaccare il livello di sicurezza in strada e contestualmente coinvolgendo le società sportive in processi partecipati di sicurezza integrata. È una chance preziosa per le società e per i club organizzatori di corse su strada: gli operatori così formati potranno essere impiegati a supporto degli organi di polizia stradale”.

L’ASA – Addetto alla Segnalazione Aggiuntiva è il soggetto al quale, attuando l’ordinanza di sospensione della circolazione, può essere assegnato il compito di presidiare a terra le intersezioni o punti sensibili del percorso, con opportuni interventi di segnalazione ai veicoli che sopraggiungono e si mettono sul percorso di gara, per contribuire a garantire la sicurezza e il regolare transito dei partecipanti alla gara stessa. Questi particolari compiti rientrano tra le attività di svolgimento del servizio di scorta, coordinato dal responsabile di tale servizio.

L’impiego degli ASA avverrà in ausilio e integrazione del servizio di scorta tecnica eseguito da personale della Polizia Locale e/o della Polizia Stradale.

Il Comune di Milano, grazie alla attività di collaborazione con la Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Lombardia, sta pertanto promuovendo un percorso di formazione a cura del CONI e della Federazione Ciclistica Italiana in collaborazione con gli organi di Polizia Stradale, che formerà tali figure e che saranno successivamente abilitate tramite un attestato.

Le prime sessioni dei corsi per ottenere la certificazione ASA sono previste per il 2 e 9 marzo, con cento posti disponibili per ciascuna sessione. Potranno iscriversi tutti coloro che, tra i 18 e 75 anni, sono dotati di patente di guida. Tutte le informazione utili sono disponibili sul sito di FIDAL Lombardia, https://www.fidal-lombardia.it/.

Redazione