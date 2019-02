TURISMO, MAGONI: LOMBARDIA PROTAGONISTA ALLA BIT, 1.350 INCONTRI PER PRESENTARE LE NOSTRE PROPOSTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2019 – Oltre 1.350 incontri con buyer

nazionali ed internazionali per presentare itinerari, prodotti

turistici ed esperienziali, grazie all’impegno dei 48 operatori

del B2B e dei 16 stakeholder presenti presso l’area espositiva

di oltre 700 metri quadrati. Inoltre, 34 eventi aperti al

pubblico per illustrare iniziative e progetti di promozione

turistica dei territori. Sono questi i numeri vincenti di

Regione Lombardia alla tre giorni della Bit, la Borsa

Internazionale del Turismo che si è tenuta a Milano dal 10 al 12

febbraio.

Evidente la soddisfazione dell’assessore regionale al Turismo,

Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni: “Alla Bit la

Lombardia ha messo in mostra le sue eccellenze, riscontrando il

gradimento di migliaia di visitatori. Dai laghi alle montagne,

dalle città d’arte ai percorsi enogastronomici, siamo stati in

grado di far apprezzare ad un palcoscenico internazionale le

nostre meraviglie, all’insegna di un’offerta turistica variegata

e capace di soddisfare, grazie al forte spirito di accoglienza e

a strutture ricettive all’avanguardia, ogni tipo di esigenza.

Sono orgogliosa di poter rappresentare una realtà così ricca di

proposte. E sono particolarmente felice di aver realizzato

quella che per me era la mission di questa edizione fieristica:

dar vita ad una BIT dei territori”.

Grande successo ed interesse hanno suscitato le quattro aree

tematiche che hanno caratterizzato la presenza di Regione

Lombardia a fieramilanocity: da Leonardo500, in onore del

cinquecentenario dalla morte di Leonardo Da Vinci, a Lombardia

Segreta, per riscoprire tradizioni, autenticità e insospettati

tesori nascosti attraverso la storia della regione, dei suoi

borghi e degli scorci più inediti, passando per le attività

legate allo sport e alla natura con Lombardia Active, fino a

Sapore inLombardia, per approfondire la tradizione e la cultura

enogastronomica della regione.

Lo stand lombardo è stato poi grande protagonista dello ‘special

event’ dedicato alla candidatura di Milano e Cortina per le

Olimpiadi invernali del 2026: a promuovere la scelta della

candidatura congiunta, i presidenti di Regione Lombardia e

Regione Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, che insieme a Marco

Magnifico, vicepresidente FAI, hanno presentato con un video di

promozione turistica il valore di quella che è già stata

definita la ‘Strada delle Olimpiadi’.

Tra le partnership strategiche presentate durante BIT spicca

inoltre quella tra Regione Lombardia e Regione Puglia.

Un’iniziativa che ha coinvolto oltre 60 buyer internazionali e

la stampa in un incontro che ha avuto come palcoscenico il

suggestivo Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli.

