VIGEVANO: FORTE VENTO DISAGI PER I PENDOLARI.

CODACONS: IL BOLLETTINO DI GUERRA CONTINUA. OGGI DIFFIDA A RFI

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 14 febbraio 2019. Il forte vento che ha colpito ieri la Lombardia non ha mancato di creare problemi sulla linea Milano – Mortara. Alcuni rami hanno finito per adagiarsi sulla linea elettrica provocando disservizi tra le stazioni di Porta Genova e San Cristoforo. Il risultato? Saltato completamente il treno da Mortara delle 14.34 mentre sono stati limitati a San Cristoforo i treni provenienti dalla Lomellina delle 13.34 e della 14.05. Sorte analoga per i treni in direzione inversa che hanno avuto la stazione di origine in San Cristoforo con soppressione del percorso sino a Porta Genova. Ma non basta, al mattino per un guasto è stato fermato il treno da Alessandria delle 7.22; ritardi superiori a 25 minuti anche per i regionali delle 7.48, 9.42 e 10.42 mentre il regionale da Mortara delle 16.33 è rimasto fermo per quasi venti minuti in stazione a Pavia.

Codacons: “Continua il bollettino di guerra fatto di ritardi e soppressioni; non è possibile che i pendolari debbano subire le conseguenze negative anche delle avverse condizioni meteo. Soprattutto per il tratto milanese i disservizi obbligano i pendolari pavesi ad un complesso giro sui mezzi di superficie tra le stazioni di Porta Genova e San Cristoforo. Lo stato del trasporto su rotaia è comatoso. Urgono interventi strutturali. Oggi diffida a RFI da parte del Codacons”.

