Zingaretti a Milano a discutere di economia e sostenibilità

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2019 – “L’Economia Giusta È Sostenibile” è questo il tema al centro del confronto tra Nicola Zingaretti e vari esponenti del mondo economico, amministrativo e dell’associazionismo ambientalista previsto per il pomeriggio di venerdì 15 alle ore 16.30 al Teatro della Cooperativa di Niguarda a Milano. La sostenibilità ambientale, sociale e economica è al centro della proposta del candidato alla Segreteria del Partito Democratico per un’Italia che scommette su crescita e lotta alle disuguaglianze, su innovazione e cura dell’ambiente e delle persone. Non c’è sviluppo che non passi dal riconoscimento dalla centralità di questi temi: l’obiettivo di contrastare il riscaldamento globale per evitare la distruzione del pianeta, di difendere la specie umana e quelle di tutti gli esseri viventi, di ristabilire l’equilibrio dell’ecosistema, di sviluppare un’agricoltura non inquinante, di proteggere i mari e le foreste, di respirare un’aria pulita e salubre, è il vero terreno su cui si può incrementare la ricerca, l’innovazione, un’occupazione nuova e qualificata, un’economia verde che si espande in molteplici direzioni e che crea nuove occasioni di crescita. Un modello di economia giusta, perché sostenibile ed equa, l’unica capace di aumentare la competitività delle nostre imprese e di valorizzare il “saper fare” italiano. Tante le voci autorevoli che parteciperanno all’iniziativa: Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, Enrico Giovannini, portavoce di ASViS, Antonio Calabrò, vicepresidente di Assolombarda, Nada Forbici, presidente di Assofloro, Carlo Montalbetti, direttore di Comieco, Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica di Milano, Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, Miriam Cominelli, assessore all’Ambiente di Brescia, Caterina Sarfatti senior manager C40 Cities, Antonio Misiani, Stefano Facchi e Daniele Nahum del Comitato Zingaretti. Conclude il Candidato Segretario PD Nicola Zingaretti.

Lo comunica il Comitato Piazza Grande Milano per Zingaretti Segretario.

Redazione