DELITTO SANA, DE CORATO: SENTENZA SCONFORTANTE, INTITOLIAMO LUOGO O CENTRO ASCOLTO PER NON DIMENTICARLA

ASSESSORE: ISTITUZIONI SIANO UNITE PER EVITARE ALTRI CASI SIMILI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 febbraio 2019. “Purtroppo nessuno pagherà per la morte della venticinquenne italo-pakistana, Sana Cheema. È una notizia

ingiusta che sconforta tutti noi”. Lo dichiara Riccardo De

Corato, assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale

della Regione Lombardia, dopo aver appreso dell’assoluzione per

mancanza di prove degli 11 imputati per l’omicidio di Sana

Cheema, strangolata in Pakistan lo scorso aprile poiché voleva

sposare un italiano.

RAGAZZA INTEGRATA, PURTROPPO NON È CASO ISOLATO – “La ragazza –

aggiunge l’assessore De Corato – era perfettamente integrata.

L’unica sua unica ‘colpa’ era stata quella di innamorarsi di un

italiano e non piegarsi alla volontà dei parenti. Così Sana è

stata uccisa per la seconda volta. Purtroppo, non è un caso

isolato. A luglio dell’anno scorso, infatti, una scuola della

Brianza ha ricevuto una lettera di richiesta d’aiuto da parte di

una sua ex studentessa pachistana. Storia molto simile a quella

di Farah, che a maggio 2018 era stata costretta dal padre a

lasciare l’Italia per ritornare nel paese d’origine e che,

grazie alle compagne di scuola ed alla Polizia italiana, è stata

poi riportata nel nostro paese. Purtroppo alcuni uomini

considerano le donne come oggetti ed è una cosa gravissima”.

IN SUA MEMORIA AUSPICO INTITOLAZIONE CENTRO ASCOLTO – “Di fronte

a questi comportamenti che stonano profondamente con la nostra

cultura – ha concluso l’assessore regionale alla Sicurezza –

tutte le Istituzioni devono essere unite più che mai perché

questa battaglia si può vincere soltanto assieme, unendo gli

sforzi. Le città di Milano e di Brescia, diano un segnale forte

ed onorino la memoria di Sana. Sarebbe bello che le venisse

intitolato un parco o un altro luogo per ricordarla. Oppure un

centro di ascolto per le donne maltrattate o vittime di

violenza, potrebbe portare il nome di Sana Cheema e lanciare un

messaggio forte e chiaro: noi siamo con voi, non abbiate paura

di denunciare”.

Redazione