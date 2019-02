Diritto del Lavoro: licenziamento, dimissioni e risoluzione consensuale

Milano, 15 febbraio 2019 – Il diritto del lavoro è una parte del diritto che si occupa di studiare e regolamentare gli aspetti e le criticità inerenti alla disciplina del lavoro e all’attività lavorativa in tutte le forme in cui si presenta. Si tratta di una disciplina relativamente recente, che è nata all’indomani della rivoluzione industriale quando la necessità di fissare le leggi in materia lavorativa è diventato sempre più importante non solo per i lavoratori, ma anche per i datori di lavoro.

Si tratta di una materia che è stata per lungo tempo disciplinata dal Codice Civile e, a partire dal 1970, dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori). Con il passare del tempo e con la nascita di nuove figure professionali (e dei relativi contratti lavorativi), durante gli anni ‘90, la normativa è stata progressivamente arricchita prima con la Legge Biagi nel 2003 e, più recentemente, con il Job Act sotto il Governo Renzi nel 2014.

Alla luce di una normativa così variegata e articolata, appare evidente come il supporto di un avvocato, soprattutto a Milano, possa essere prezioso e fondamentale; vediamo insieme alcuni degli ambiti nei quali lo Studio potrà fornirti supporto e consulenza legale.

Contratto di lavoro

Uno degli aspetti salienti che ciascun lavoratore deve tutelare è il proprio contratto di lavoro. Infatti, a seconda della posizione che si desidera ricoprire – lavoro subordinato, lavoro parasubordinato o lavoro autonomo – dovrà assicurarsi che la documentazione preparata e le condizioni contrattuali proposte siano soddisfacenti per entrambe le parti. Data l’importanza dell’argomento e l’entità delle ripercussioni che un cattivo contratto di lavoro comporta, è di primaria importanza rivolgersi ad un avvocato che possa individuare eventuali criticità nella proposta e aiutarti a sanarle attraverso adeguate modifiche. L’Avvocato Mazzotta, esperto di diritto del lavoro, potrà offrire la propria assistenza legale in materia, garantendoti la tutela e la tranquillità della quale necessita.

Licenziamento, dimissioni e risoluzione consensuale

Anche se avere un solido e trasparente rapporto di lavoro dovrebbe essere tra le priorità all’interno di una realtà lavorativa, possono verificarsi alcune condizioni (tra cui un momento di particolare difficoltà economica dell’azienda) tali da giustificare il licenziamento di uno o più dipendenti. La cessazione del rapporto di lavoro assume denominazioni differenti a seconda di quale delle due parti decida di non continuare nei propri impegni contrattuali. Si può infatti parlare di dimissioni nell’eventualità in cui il dipendente – non soddisfatto della posizione ricoperta o in seguito ad un’offerta lavorativa più vantaggiosa – non dimostri interesse a lavorare per il proprio datore di lavoro, desiderando recedere il contratto precedentemente stipulato. Si parlerà invece di vero e proprio licenziamento quando è il datore di lavoro ad estromettere il dipendente dall’azienda; in questo caso, esiste una casistica abbastanza articolata in materia che contempla: il licenziamento per giusta causa, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed il licenziamento collettivo.

Infine, l’eventualità maggiormente auspicabile è la risoluzione consensuale in cui entrambe le parti decidono – di comune accordo – di porre fine al rapporto lavorativo.

Data la delicatezza dei temi trattati, rivolgersi a professionisti del mondo legale diventa una questione di primaria importanza. Per questo, se sei alla ricerca di un avvocato a Milano, potrai rivolgerti allo Studio legale Mazzotta dove un team di legali potrà offrirti l’assistenza legale in materia di diritto del lavoro della quale hai bisogno.

L. M.