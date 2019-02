Lotta alla droga: operazione straordinaria ad ‘alto impatto’ dei Carabinieri di Corsico

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 15 febbraio 2019- Dalle ore 06.00 alle 18:00 di questa sera, il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Corsico, è stato in azione per un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

Nel mirino dei militari parchi, luoghi pubblici e controlli alla circolazione con posti di blocco lungo le arterie principali del territorio.

Il bilancio è stato di 45 persone controllate, 16 veicoli perquisiti, 5 persone denunciate per uso personale di sostanze stupefacenti e due arresti.

Per quanto riguarda i due arresti, sono stati fermati:

– un italiano classe 1977 nullafacente, censurato per detenzione ai fini di spaccio. Lo stesso, dopo essere stato notato con atteggiamento sospetto in via Curiel a Corsico, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di:

– grammi 5 di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la vendita;

– 120 euro in contanti, considerata provento dell’attività illecita.

Inoltre, hanno arrestato un altro soggetto italiano classe ’90, residente nel comune di Corsico, nullafacente, incensurato, al quale dopo una perquisizione domiciliare gli hanno sequestrato:

– 70 grammi di hashish e 105 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

I due arrestati, sono stati, poi, processati per direttissima

Il servizio, eseguito mediante la predisposizione di posti controllo lungo le arterie principali del territorio di competenza, permetteva altresì di:

– controllare complessive nr. 45 persone e nr. 16 veicoli;

– contestare (art. 75) l’uso personale di sostanze stupefacenti a 5 persone.

V. A.