Ospedale Predabissi di Vizzolo. Pase(Lega): “Da Regione Lombardia stanziamenti importanti per una completa riqualificazione”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 febbraio 2019. “Siamo vicini alla realizzazione di un obiettivo significativo e importante per il nostro territorio. In arrivo, infatti, 27 milioni di euro da Regione Lombardia per ristrutturare l’ospedale Predabissi di Vizzolo, che da tempo necessita di una riqualificazione di alcuni reparti ormai vecchi che vanno adeguati e modernizzati”. Così, il consigliere regionale Riccardo Pase, componente della commissione Sanità di Regione Lombardia commenta l’imminente arrivo di fondi regionali al presidio ospedaliero, in attesa del via libera dal parte del Ministero della Salute. “Si tratta di una somma sostanziosa che permetterà il totale rifacimento di reparti più vecchi e molto frequentati, come ad esempio quello di Medicina Generale, che devono costantemente essere in grado di poter offrire a tutti i pazienti un’assistenza di qualità e ben strutturata. Esigenza, questa, che rappresenta una priorità nei moderni ospedali e verso cui Regione Lombardia sta intervenendo attraverso questo cospicuo stanziamento. I reparti saranno messi a norma ed adeguati alla normativa vigente. Dopo il nulla osta da Roma, finalmente potrà iniziare la procedura per l’avvio di quella riqualificazione completa del presidio che i cittadini aspettano e chiedono da tempo”.

