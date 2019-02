SPORT. UN BANDO PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PARRI MENGONI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 15 febbraio 2019 – La Giunta ha approvato la delibera per l’affidamento, tramite procedura a evidenza pubblica, del nuovo impianto sportivo Parri Mengoni di via Parri, nel Municipio 6. Si tratta di un centro completamente nuovo frutto di oneri di urbanizzazione che, a breve, sarà consegnato al Comune ed è composto da una piscina coperta da 25 metri con annesso locale per il fitness, una palestra per il basket e il volley con una tribuna da novanta posti e tre campi da calcio a 5, in erba sintetica, illuminati e scoperti.

La gestione della piscina, una volta consegnata al Comune, sarà affidata a Milanosport S.p.A., mentre la palestra e i tre campi da calcetto saranno invece oggetto della procedura a evidenza pubblica per l’affidamento in concessione d’uso, che avrà durata minima pari a sei anni.

“Le attività sportive previste nel centro e la sua collocazione in una zona a forte espansione abitativa – dichiara Roberta Guaineri, assessore allo Sport – costituiscono sicuramente un veicolo di integrazione e coesione sociale per tutto il territorio di riferimento, soprattutto nei confronti dei giovani”.

Nell’avviso saranno valorizzati eventuali interventi migliorativi relativi ad opere edilizie per un’ottimale fruibilità dell’impianto. Tra gli obblighi a carico del concessionario, saranno previste la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, oltre al pagamento di tutte le utenze. Il canone posto a base della procedura a evidenza pubblica è pari a 33.055 euro.

