Buon Compleanno Maestro – I Pomeriggi Musicali festeggiano l’ottantacinquesimo compleanno di Aldo Ceccato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 febbraio 2019. Sul palcoscenico del Teatro Dal Verme di Milano, martedì 19 febbraio, alle ore 18:00, la Fondazione e l’Orchestra I Pomeriggi Musicali festeggeranno gli 85 anni del M° Aldo Ceccato, Direttore Emerito dell’Orchestra! La serata sarà l’occasione per presentare il saggio Breve storia della direzione d’orchestra. Ieri, oggi… domani? Scritto da Ceccato a venti anni esatti dalla sua nomina a Direttore Artistico e Musicale dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali (gennaio 1999), incarico che ha mantenuto fino al 2005, quando fu poi insignito del titolo di Direttore Emerito dell’Orchestra.

Gli anni sotto la direzione artistica e musicale di Aldo Ceccato restano senza dubbio per I Pomeriggi tra i più importanti nell’intera loro storia; dopo un periodo un po’ opaco, grazie all’opera del Maestro essi trovarono infatti un nuovo slancio, riaffermandosi tra le realtà artistiche e culturali più dinamiche della città. Guidati dalla bacchetta di Ceccato, il 5 aprile 2001 I Pomeriggi Musicali inaugurarono proprio il Teatro Dal Verme, la sala che sarebbe diventata la loro sede stabile. Di qui l’idea della Fondazione di rendere omaggio al Maestro nel teatro che lui stesso ha inaugurato e in compagnia del pubblico che lo ama da sempre. Si tratterà di una vera e propria festa, di un ideale brindisi di benvenuto agli incredibili 85 anni del Maestro e al suo saggio di recente pubblicazione.

Al centro della serata sarà dunque la presentazione al pubblico di Breve storia della direzione d’orchestra. Ieri, oggi… domani? Un testo che analizza la funzione direttore d’orchestra fin dalla sua comparsa, in pieno Settecento, con pagine tratte dalla grande letteratura musicale: Wagner, Berlioz, De Sabata e altri. L’opera è indirizzata sia al semplice amante della musica classica sia allo specialista e a parlarne con il M° Ceccato, e a introdurlo al pubblico, sarà il Prof. Quirino Principe, sodale del Maestro nonché autore della prefazione al volume.

Sul palco insieme a loro troveremo altresì: Massimo Collarini, attuale Consigliere Delegato e allora Presidente dei Pomeriggi Musicali, Gian Mario Benzing, al quale si deve il primo articolo di presentazione sul “Corriere della Sera” della prima Stagione dei Pomeriggi firmata da Ceccato, e il compositore Luca Francesconi. La serata al dal Verme, infatti, sarà l’occasione di ricordare molti altri episodi e progetti che legano la carriera del Maestro a quella dei Pomeriggi Musicali, primo fra tutti il suo debutto assoluto sul podio della nostra Orchestra, che avvenne proprio nel febbraio di cinquantacinque anni fa sul palcoscenico del Teatro Nuovo qui a Milano, per la 19ª Stagione Sinfonica dei Pomeriggi.

Si ricorderanno poi le molte altre attività che hanno visto il Maestro al fianco della nostra Orchestra: con Ceccato I Pomeriggi ritornano in sala d’incisione e registrano un ciclo beethoveniano che comprende le Nove Sinfonie, l’integrale dei Concerti per pianoforte e orchestra con Aldo Ciccolini e – per la prima volta in Italia – la Missa Solemnis; riprendono alacremente anche i tour nazionali e internazionali dei Pomeriggi sotto la sua guida e sempre a lui si devono una serie di attività che ancora oggi restano punti di forza nella proposta dell’Orchestra: un nuovo ciclo di prove aperte al pubblico, le lezioni concerto nelle scuole e nelle università, gli affollatissimi Aperitivi con il Maestro a precedere il concerto del giovedì sera, le rassegne crossover che anticiparono molte linee di programmazione seguite dai cartelloni odierni.

Come non poteva essere altrimenti, in chiusura di serata non mancherà poi un momento/omaggio musicale da parte dei professori dei Pomeriggi.

A cinquantacinque anni dal suo debutto con la nostra Orchestra, dunque, e a vent’anni dalla sua nomina a Direttore Artistico e Musicale, I Pomeriggi sono orgogliosi di celebrare il M° Ceccato presentando la sua ultima fatica artistica e regalando una serata di festa a un amico il quale – nell’ambito di una straordinaria carriera internazionale – ha voluto condividere un tratto di strada lungo e importante con I Pomeriggi Musicali, travolgendoli – a ogni incontro – con la forza di un entusiasmo e di una vitalità artistica e intellettuale indomabili.

