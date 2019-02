IMPRESSIONI DALL’ISOLA DEI FAMOSI: DEMETRA HAMPTON

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 febbraio 2019. Demetra Hampton è rientrata da poco dall’Isola dei Famosi, anche se breve è stata un’esperienza intensa, è ben consapevole che questo format è un gioco che da una parte intrattiene il pubblico, dall’altra dà lavoro a molte persone e pertanto tutto il rispetto possibile immaginabile per questo programma. Demetra Hampton inizia la sua carriera giovanissima come atleta e con lo spirito di sportiva avrebbe potuto partecipare a questo reality. Purtroppo è stata subito colpita da un’influenza che ha dovuto curare con antibiotici e cortisone, per carità niente di grave per fortuna, ma questi medicinali l’hanno messa a terra e magari non è uscita la parte più vera e simpatica di lei, quando si sta male purtroppo per tutti è così, anche per chi fa televisione. Da brava sportiva ha stretto i denti finché ha potuto, poi ha accettato di buon grado l’esito del pubblico che l’ha voluta a casa. Fin qui niente di particolare, purtroppo leggendo sui social si è vista descrivere come una cinquantenne che deve fare i conti con la sua bella sfiorita, con le lenti a contatto che le rendono gli occhi celesti, con il volto modificato dalla chirurgia estetica, questo più o meno è quello che le viene criticato. Demetra non è il tipo che reagisce, ribatte, leggendo i commenti sorride e va avanti, mi sento di dire che oltre ad essere il suo press office sono una sua cara amica da tanto tempo e voglio replicare a quello che lei tralascia e che invece deve essere chiarito per onore della verità: Demetra Hampton non è rifatta, anzi il bisturi le fa paura, certo si cura come tutte le donne, ma niente di più, i suoi occhi sono sempre stati di un celeste straordinario, che l’abbronzatura mette maggiormente in risalto, il suo fisico è ancora più asciutto di quando aveva vent’anni , perché lo tiene in forma con una sana alimentazione e ginnastica. Il tempo passa per tutti e dobbiamo metterci l’anima in pace per lei passa molto bene, non è una miracolata, anche se madre natura l’ha certamente favorita. Se è uscita per un po’ dalla scene è perché ha voluto coltivare un grande amore che la sta rendendo felice ed appagata da oltre dieci anni, dedicarsi alla beneficienza, è piena di progetti per il futuro, insomma non è per niente una donna in declino … non rosichiamo, prendiamo esempio da lei, tutte noi con un po’ di amor proprio possiamo dare il meglio di noi in qualsiasi momento della vita. Un bell’esempio non trovate?

Redazione