Milano. Manifestazione e flash mob contro ddl Salvini

Milano, 16 febbraio 2019 – Si è conclusa nel tardo pomeriggio di oggi, senza incidenti, in piazzale Leonardo da Vinci, a Milano, la manifestazione contro il Decreto Sicurezza e la riapertura dei Cpr.

Gli aderenti alla Rete Mai più lager – No Cpr, studenti, associazioni e centri sociali sono scesi in piazza sfilando per le vie della città.

Due flash mob hanno caratterizzato il corteo: uno in via Padova, in cui sono state bruciate alcune riproduzioni di decreti di espulsione per protestare contro i rimpatri, e un altro davanti alla stazione di Lambrate dove i manifestanti hanno scritto con vernice bianca sulla strada ‘No Cpr – No lager’.

