Dalmine. Schianto nella notte, un morto e tre feriti

(mi-Lorenteggio.com) Dalmine, 17 febbraio 2019 – Questa notte, intorno alle ore 4.30, lungo la S.P. 470dir in località Triviolo, tra Dalmine e Villa d’Alme, un 19enne è deceduto dopoché il veicolo, su cui viaggiava insieme ad altri due ragazzi di 19 e 23 anni e una ragazza di 21, è uscito di strada, per cause in fase di accertamento, finendo in un campo. Sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Treviglio, che hanno compiuto i rilievi del sinistro, sono giunte tre ambulanze e tre automediche, che hanno trasportato i feriti in codice giallo negli ospedali Gavezzeni e Papa Giovanni XXIII a Bergamo.

