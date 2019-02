BISCARDINI, NAVIGLI, IN ATTESA DEL PROGETTO GENERALE, SI PUÒ FARE SUBITO LA CONCA DI VIARENNA E IL TRATTO DI MELCHIORRE GIOIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 febbraio 2019. Roberto Biscardini dell’Associazione Riaprire i Navigli: “In attesa delle definizione del progetto integrale assegnato a MM dal Comune di Milano e di un progetto finanziario complessivo, si può riaprire la Conca di Viarenna e il tratto del Naviglio Martesana in via Melchiorre Gioia. Due interventi che possono essere stralciati dal progetto generale ed essere avviati subito, per più di una ragione.

Intanto perché entrambi non hanno bisogno della connessione idraulica sotterranea prevista per la realizzazione delle cinque tratte e perché rappresentano comunque, a monte e a valle, dell’intera riapertura dei Navigli l’inizio coerente del progetto generale.

Più facile certamente è la Conca di Viarenna, come estensione della Darsena, secondo il progetto già predisposto anni fa dall’architetto Empio Malara, già approvato sostanzialmente dal Comune e dal Municipio 1, e inserito allora nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche con uno stanziamento relativamente modesto di circa 10 milioni di euro”.

V.A.