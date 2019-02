CASARGO (LECCO). CADE CON IL PARAPENDIO AL GIUMELLO, FERITO

(mi-Lorenteggio.com) Casargo – Lecco, 17 febbraio 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.30, in località Giumello, un uomo mentre stava compiendo una escursione a bordo del suo parapendio, per cause in fase di accertamento è precipitato. Sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri del Comando di Lecco e l’elisoccorso proveniente da Como.

L’uomo dopo esser stato recuperato è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Lecco.