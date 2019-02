Lecco. Tragedia sul Monte Legnone, escursionista 44enne precipita e muore

(mi-Lorenteggio.com) Valvarrone – Lecco, 17 febbraio 2019 – Oggi, intorno alle ore 13.15, sul Monte Legnone, ad un’altezza di 2000 metri, una donna di Erba, K. B., di 44 anni, mentre era in compagnia di un altro escursionista di 62 anni, è deceduta sul colpo, dopo esser precipitata per circa 200 metri in un canalone. Era con un piccolo gruppo di alpinisti. Sul posto inutili i soccorsi del 118 intervenuto con l’elisoccorso partito da Como, dei Carabinieri del Comando di Lecco e dei tecnici del soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana.

Questa di oggi è stata una giornata molto impegnativa oggi per la XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. In mattinata, nella zona del Grignone, comune di Pasturo, soccorso un alpinista sulla parete Fasana; sul posto l’elicottero dei vigili del fuoco a supporto la squadra del Bione. La stazione di Valsassina è intervenuta per un escursionista in difficoltà lungo il sentiero tra Artavaggio e Bobbio. Altra chiamata per una persona precipitata con il parapendio all’Alpe Giumello, comune di Vendrogno; sul posto l’elicottero e a supporto la squadra di Premana. Nel tardo pomeriggio intervento al Monte Barro per una donna con sospetta frattura a una gamba.

V. A.