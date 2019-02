Lombardia. PDF: Milano raccolta firma in tutti i municipi possibile firmare per il Reddito di Maternità

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 febbraio 2019 – IL PdF (Popolo della Famiglia) ha depositato presso tutti i municipi della città i moduli per la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare denominata “indennità di maternità” : 1000 euro al mese per i primi 8 anni di vita del figlio, trasformato in vitalizio alla nascita del 4° figlio o nel caso di nascita di un figlio disabile.

Questa proposta di legge ha come obiettivo quello di curare la piaga che affligge il nostro paese ovvero la denatalità.

“La popolazione milanese è gentilmente invitata a recarsi nei municipi e sottoscrivere questa importante iniziativa” conclude la nota.

Redazione