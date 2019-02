Milano. Piazza Cadorna, autobus travolge due volanti della Polizia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 febbraio 2019 – Grave incidente stradale questa mattina in Piazzale Cadorna a Milano, quando un autobus della Linea ATM ha travolto due autovetture ferme nella Piazza ed il personale della Polizia di Stato che in quel momento si trovava accanto alle vetture.

Gravi le ferite riportate da due Agenti in Prova da pochi giorni giunti in Città al termine del Corso effettuato alla Scuola Agenti.

Uno dei due ferito è stato portato in codice rosso all’Ospedale Niguarda di Milano ed entrato subito in sala operatoria per gravi fratture alle gambe , mentre il secondo ricoverato al Policlinico ha riportato la frattura del malleolo. L’ operazione alla quale é stato sottoposto l’ Agente in prova arrivato in codice rosso al Niguarda è andata bene e le fratture alle gambe sono state ridotte.

“A loro il S.A.P. MILANO augura una pronta guarigione e spera di vederli quanto prima nuovamente in servizio a difendere insieme la nostra Città”.

‘Atm aspetta di vedere le immagini della videocamera installata sul mezzo pubblico per ricostruire con esattezza l’accaduto. E’ comunque probabile che l’autista dell’autobus abbia avuto un malore.

V. A.