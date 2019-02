MOSCHEE – ALTITONANTE: “SINDACO DI MILANO PENSI A RIQUALIFICARE LE PERIFERIE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 febbraio 2019 – “Il Sindaco di Milano da ormai 3 anni continua adire di essere ossessionato dalle periferie, ma il suo unico chiodo fissosono le moschee”. È il commento del coordinatore di Forza Italia a Milano,Fabio Altitonante, al video girato dal Sindaco davanti al Palasharp.“I milanesi non sono leoni da tastiera, ma pretendono giustamente di essereil primo interesse del loro Sindaco. E soprattutto Milano ha sempredimostrato di essere accogliente e a favore della libertà di culto, masiamo per le regole. C’è una legge regionale da rispettare e di recenteabbiamo approvato due nuovi documenti per fermare la sanatoria dellemoschee abusive e l’apertura indiscriminata di luoghi di culto noncontrollati.Il Sindaco dice ai cittadini che le moschee si faranno anche se nonpiacciono, noi diciamo che le regole ci sono e si devono rispettare, anchese non piacciono”.Sull’ex Palasharp Altitonante precisa: “Siamo contenti che finalmente sistia mettendo in sicurezza, dopo anni di abbandono. Noi lo chiediamo datempo, diverse inchieste giornalistiche hanno mostrato il degrado el’insicurezza all’interno della struttura.Il Comune si è svegliato solo perché ad aprile arriverà una delegazione delcomitato olimpico per un sopralluogo. Bene che le Olimpiadi producano finda oggi benefici per la nostra città”.