SUCCESSO PER LA PRIMA GIORNATA DEL CARNEVALE DI CANTU’ 2019

(mi-Lorenteggio.com) Cantù, 17 febbraio 2019- Buona la prima! Grande festa a Cantù oggi pomeriggio per questa 93esima edizione del Carnevale, con la prima delle quattro sfilate in programma.

Moltissimi gli accessi registrati e grande soddisfazione per il comitato organizzatore. Sono 3.614 gli accessi registrati con 2.664 paganti e 950 ragazzi lungo il consueto percorso ad anello tra Corso Unità D’Italia e via Carcano.

Ad aprire la sfilata è Truciolo, la maschera storica del carnevale canturino, e a seguire i sette carri in gara. Gli Amici di Fecchio con “Trotta il tempo …”, i Baloss con “Con la misera pensione mi sono ridotto un barbone”, i Bentransema con “Ma chi de chi, saran ben o maltransema?”, i Buscait con “E il dolce è servito”, con il Coriandolo “Un coriandolo per la pace”, La Maschera con “Non tutti i pagliacci si trovano al Circo” e il Lisandrin con “Non se ne può più! Re Carnevale, pensaci tu!”.

Il prossimo appuntamento è per il 24 febbraio con la seconda sfilata e si proseguirà poi con il 3 marzo e con il gran finale di sabato grasso, il 9 marzo.

PROGRAMMA CARNEVALE 2019

Programma Seconda sfilata

24 FEBBRAIO 2019

Triuggio Marching Band

Carro di Truciolo

Il Coriandolo – Un coriandolo per la pace

(gruppo vincitore 2018)

La Maschera – Non tutti i pagliacci si trovano al Circo

Bentransema – Ma chi dṻ chi, saran ben o maltransema?

Baloss – Con la misera pensione mi sono ridottoun barbone

Corpo musicale La Brianzola

Lisandrin – Non se ne può più! Re Carnevale, pensaci tu!

Buscait – E il dolce è servito

Caporales San Simòn (Bolivia)

Amici di Fecchio – Trotta il tempo…

Programma Terza sfilata

3 MARZO 2019

Brianza parade Band – Veduggio

Carro di Truciolo

Il Coriandolo – Un coriandolo per la pace

(gruppo vincitore 2018)

La Maschera – Non tutti i pagliacci si trovano al Circo

Bentransema – Ma chi dṻ chi, saran ben o maltransema?

Baloss – Con la misera pensione mi sono ridottoun barbone

Sbandieratori e Musici Lariani

Lisandrin – Non se ne può più! Re Carnevale, pensaci tu!

Buscait – E il dolce è servito

Star Wars Friends – Como

Amici di Fecchio – Trotta il tempo…

Programma Gran sfilata

9 MARZO 2019

Carioca Dance Ballet – spettacolo brasiliano

Carro di Truciolo

Il Coriandolo – Un coriandolo per la pace

(gruppo vincitore 2018)

La Maschera – Non tutti i pagliacci si trovano al Circo

Antica Banda Mariano Comense

Bentransema – Ma chi dṻ chi, saran ben o maltransema?

Baloss – Con la misera pensione mi sono ridottoun barbone

Kit & Kat Band – Tremona (Svizzera)

Lisandrin – Non se ne può più! Re Carnevale, pensaci tu!

Buscait – E il dolce è servito

Corpo musicale Giuseppe Verdi – Vighizzolo di Cantù

Amici di Fecchio – Trotta il tempo…

Redazione