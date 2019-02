Trezzano. Al via la terza edizione della mostra LEGO(R) “Mattoncinando al Centro! – Ready to build?

(mi-lorenteggio.com) Trezzano S/N. 17 febbraio 2019. Pro Loco Trezzano sul Naviglio in collaborazione con il Gruppo di Appassionati LEGO® BrianzaLUG, AFDL.it (il primo RLOC – Recognized LEGO® Online Community italiano) e l’Associazione “I BRICKONI”, con il patrocinio e i contributo del Comune di Trezzano sul Naviglio, organizzano la terza edizione di “Mattoncinando al Centro! – Ready to build?”, due giorni di esposizione di costruzioni realizzate con i mattoncini LEGO® e dedicata al gioco e alla creatività, ispirate da quei mitici mattoncini danesi che da oltre 80 anni accendono e stimolano la fantasia di bambini e non solo. L’evento avrà luogo presso la Sala del Centro Socio-Culturale Sabato 23 e Domenica 24 febbraio 2019.

Per questa terza edizione abbiamo voluto arricchire la “proposta” rispetto alle edizioni precedenti: 15 espositori da 5 RLUG/LUG saranno a disposizione dei Visitatori per rispondere alle domande, spiegare tecniche di costruzione e dare informazioni sul mondo del mattoncino. Sarà inoltre allestita una piccola area di gioco libero con i mattoncini messi a disposizione dalla Proloco di Trezzano.

Tra le opere esposte, tutte realizzate con i famosi mattoncini colorati, sono da segnalare il debutto, previsto per la giornata di sabato, del nuovo modello di auto di Formula1 di RoscoPC: una mostruosa versione in scala 1:5 (anziché la tradizionale scala 1:8) della Tyrrel P34 Model B che vinse il GP di Svezia del 1976, prima e unica volta dove a vincere fu un’auto a 6 ruote!



I visitatori potranno trovare il celebre ed imponente Diorama Cittadino Comunitario, alla cui realizzazione contribuiranno vari Espositori e ricco di novità e nuovi particolari, l’ampia area LEGO® Technic della quale saranno ospiti vere e proprie celebrità come RoscoPC con le sue repliche iper-realistiche di auto di Formula1 e MrTekneex con i suoi “Model C” (creazioni originali realizzate però con i soli elementi presenti in specifici set LEGO® ufficiali). Saranno davvero tanti i modelli originali e interamente progettati e costruiti dai nostri Espositori e tante le favolose opere e creazioni esposte, tutte e rigorosamente costruite con i famosi mattoncini. Sarà inoltre presente Francesco Frangioja, che oltre ad esporre un riproduzione in mattoncini LEGO® un “set” di modelli a marchio Renault RS 2017 presentati a fine 2017 dal LEGO Certified Professional francese, sarà presente come autore di due libri a tema LEGO® (uno già pubblicato ed andato esaurito ed un secondo di imminente pubblicazione), che sarà a disposizione di visitatori ed ospiti per spiegare come si realizza un libro a tema LEGO® e di chi, avendo già acquistato il primo volume, desiderasse farsi fare autografo e dedica. Avremo inoltre un’area Super Heroes (Marvel). Il bravissimo Massimiliano Battaglia esporrà le sue creazioni dall’impressionante livello di dettaglio a tema “automobilismo sportivo”, mentre Daniel Cadirola ci presenterà le sue varie versioni (ma tutte realizzate in mattoncini LEGO®) dello Stadio Marassi di Genova, un doveroso omaggio alla città ferita dal catastrofico evento del Ponte Morandi.

L’evento ospiterà anche un ampio spazio gioco gestito ed organizzato dalla Proloco di Trezzano, dove i piccoli visitatori ed ospiti potranno divertirsi, giocare, costruire e scoprire tutti i segreti del mondo LEGO® con i tanti mattoncini colorati che troveranno ad aspettarli.

Le foto sono inedite del nuovo modello di auto di Formula1 di RoscoPC: una mostruosa versione in scala 1:5 (anziché la tradizionale scala 1:8) della Tyrrel P34 Model B che vinse il GP di Svezia del 1976! Il debutto della creazione è previsto per la giornata di sabato.

Redazione