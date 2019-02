CASA, BOLOGNINI: APPROVATA SPESA DI OLTRE 24 MLN PER RIQUALIFICARE SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI,NON CI FERMIAMO

FONDI PER INTERVENTI AMMESSI-NON FINANZIATI CON PRECEDENTE BANDO

20 FEBBRAIO PUBBLICAZIONE NUOVO AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE

(LNews – Milano, 18 feb) La Giunta di Regione Lombardia ha

approvato, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali,

abitative e Disabilità Stefano Bolognini, i criteri per la

manifestazione di interesse degli interventi che mirano a

recuperare e riqualificare il patrimonio dei Servizi abitativi

pubblici (Sap) (art.4 legge n. 80/2014) e ai quali la Lombardia

ha deciso di destinare gli oltre 24 milioni di euro ottenuti il

3 ottobre 2018 dal riparto tra le Regioni delle risorse ottenute

col decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE – Spiega Bolognini: “8.321.210 euro

andranno a copertura degli interventi ammessi e non finanziati

nella graduatoria del precedente bando, mentre 15.793.726 euro

saranno destinati a erogare risorse per la nuova lista che si

formerà con l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse in

pubblicazione il 20 febbraio”.

I PROSSIMI PASSI – L’avviso pubblico sarà rivolto alle Aziende

lombarde per l’edilizia residenziale (Aler) e ai Comuni sulla

base dei criteri stabiliti nella delibera che dettaglia

contenuti, modalità di valutazione e tempi di realizzazione

degli interventi.

LE SCADENZE – Le tappe del percorso istituzionale prevedono,

oltre all’approvazione e alla pubblicazione dell’avviso pubblico

di manifestazione d’interesse (20 febbraio), la scadenza per

l’invio dei progetti (22 marzo) e l’approvazione della nuova

graduatoria (22 aprile).

GRAZIE A GOVERNO E MINISTERO – “Ringrazio ancora il Governo e,

in particolare, il Ministero delle Infrastrutture – ricorda

Bolognini – per la disponibilità e l’attenzione che hanno sempre

garantito alle istanze e alle proposte che avanziamo. Il 13

settembre l’apporto di Regione Lombardia era stato risolutivo

nel ‘riequilibrare’ una originaria proposta della conferenza

Stato-Regioni che concentrava buona parte dei 321 milioni di

euro ad aree del Paese che non vivono la tensione abitativa

della Lombardia (cui erano destinati solo 6,9 milioni) e di

altre Regioni escluse dal riparto”.

GRADUATORIA PRECEDENTE BANDO, 7 PROVINCE BENEFICIARIE – Di

seguito, la destinazione degli oltre 8.000.000 di euro che

servono a coprire gli interventi ammessi e non finanziati nella

graduatoria del precedente bando (Dgr n. 3577 del 14.05.2015),

previa valutazione dell’attualità delle proposte progettuali

candidate nel 2015. L’elenco è suddiviso per province, Ente

richiedente e/o Comune al quale le risorse sono destinate,

BERGAMO:

Comune, Treviglio(BG)

BRESCIA:

Aler BS-CR-MN, Vobarno(BS);

Aler BS-CR-MN, Chiari(BS);

Aler BS-CR-MN, Roncadelle(BS);

Aler BS-CR-MN, Iseo(BS);

Aler BS-CR-MN, Orzinuovi(BS);

Comune, Prevalle(BS);

Comune, San Zeno Naviglio(BS);

Comune, Palazzolo sull’Oglio(BS).

LECCO:

Aler BG-LC-SO, Lecco(LC).

MONZA BRIANZA:

Comune, Giussano(MB).

MILANO:

Comune, Assago(MI);

Comune, Lainate(MI);

Comune, Melegnano(MI);

Comune, Parabiago (MI);

Comune, San Donato Milanese(MI);

Comune, Sesto San Giovanni(MI).

SONDRIO:

Aler BG-LC-SO, Sondrio(SO).

VARESE:

Comune, Gallarate(VA).

VALORIZZATA NOSTRA CAPACITÀ REALIZZATIVA – “I nostri numeri

parlano chiaro – dice ancora l’assessore Bolognini -; grazie

alle nostre proposte, che attingono all’esperienza programmatica

e gestionale che facciamo e garantiscono tempi certi e più brevi

negli interventi, siamo riusciti a convincere il Governo e le

altre Regioni dell’opportunità di riservare un’attenzione

congrua alla nostra e alle altre Regioni che abbinano ai bisogni

una significativa capacità realizzativa”.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA NUOVA GRADUATORIA – Di seguito i

criteri fissati per il nuovo bando, dal quale si formerà la

graduatoria per realizzare dei nuovi interventi di recupero e

riqualificazione, per i quali la delibera odierna ha destinato

15.793.726 di euro:

– concentrare le risorse sugli immobili dei 132 Comuni lombardi

classificati ad ‘Alta tensione abitativa’ (Ata), dove si trovano

67.650 alloggi Sap, pari al 42,5 per cento del patrimonio

abitativo pubblico lombardo; il territorio del Comune di Milano

beneficerà di specifici programmi di finanziamento a parte

finalizzati al recupero sistemico e alla rigenerazione dei

quartieri di edilizia residenziale pubblica maggiormente

degradati;

– privilegiare, in considerazione delle risorse e delle priorità

del Prs della XI legislatura, gli interventi che aumentano

l’offerta abitativa (su singoli alloggi sfitti) con tempi rapidi

di realizzazione;

– evitare di concentrare le risorse su un ristretto numero di

enti/territori attraverso dei massimali di finanziamento

richiedibili sulla base del numero di alloggi Sap di proprietà

dei singoli Enti, secondo il prospetto che segue:

fino a 250 (alloggi Sap), 200.000 euro (finanziamento massimo

ottenibile); da 251 a 1000(alloggi Sap), 500.000 euro; da 1001 a

10.000(alloggi Sap), 1.000.000 euro; oltre i 10.000(alloggi

Sap), 2.000.000 euro.

ECONOMIE DA REIMPIEGARE – “Alla nuova graduatoria – aggiunge

Bolognini – verranno destinate anche le economie

progressivamente disponibili, da reimpiegare per finanziare

l’overbooking dei progetti ammessi e non finanziabili che si

potrebbero generare”.

ENTI INTERESSATI DAL NUOVO BANDO, SUDDIVISI PER PATRIMONIO SAP –

Di seguito la suddivisione degli Enti in base al patrimonio dei

Servizi abitativi pubblici (Sap) di proprietà:

– Aler con oltre 10.000 unità abitative: Aler Milano, Aler

BS-CR-MN, Aler VA-CO-MB;

– Aler fino a 10.00 unità abitative: Aler PV-LO, Aler BG-LC-SO;

– Comuni da 1.001 a 10.000 unità abitative: Comune di Brescia e

Comune di Monza;

– Comuni da 251 a 1.000 unità abitative (22): Bergamo, Cremona,

Sesto San Giovanni, Pavia, Como, Rho, Busto Arsizio, Gallarate,

Mantova, Cinisello Balsamo, Treviglio, Legnano, Voghera, Crema,

Lecco, Lodi, Corsico, Varese, Lissone, Vimercate, Desio,

Cernusco sul Naviglio;

– Comuni da 1 a 250 unità abitative (97): Saronno, Bresso,

Trezzano sul Naviglio, Bollate, Melzo, Seregno, Abbiategrasso,

Muggiò, Vigevano, Cologno Monzese, Cantù, Garbagnate Milanese,

Mariano Comense, Chiari, Arcore, Cormano, Coccaglio, Gorgonzola,

Segrate, Luino, Settimo Milanese, Meda, Suzzara, Carate Brianza,

Orzinuovi, Erba, Varedo, Senago, Gardone Val Trompia, Salò,

Trezzo sull’Adda, Montichiari, Ponte San Pietro, Bovisio

Masciago, Pioltello, Carugate, Manerbio, Travagliato, Rovato,

Limbiate, Azzano San Paolo, Rozzano, Lonato del Garda,

Cornaredo, Palazzolo sull’Oglio, Paderno Dugnano, Melegnano,

Ospitaletto, Rezzato, Giussano, Mozzate, Concorezzo, Lainate,

San Vittore Olona, Casorate Primo, Cesano Maderno, Castenedolo,

Orio al Serio, Assago, Curno, Pieve Emanuele, Roncadelle,

Parabiago, Opera, Romano di Lombardia, Bassano Bresciano, Novate

Milanese, Castiglione delle Stiviere, Gavardo, Brugherio, Almè,

Borgosatollo, Buccinasco, Cusano Milanino, Calcinato, Stradella,

Toscolano Maderno, Malgrate, San Zeno Naviglio, Iseo, Torre

Boldone, Sondrio, Seveso, Maclodio, Verdellino, Nova Milanese,

Medole, Morbegno, Vadano al Lambro, Baranzate, Calusco D’Adda,

San Giuliano Milanese, Siziano, Vimodrone, Prevalle.

