LOMBARDIA. IRAP: AUMENTANO LE IMPRESE CHE POTRANNO BENIFICIARE DEL’AZZERAMENTO PER 3 ANNI

– Milano, 18 feb) Si allarga la platea delle imprese che

possono beneficiare del taglio dell’Irap. Con una delibera

approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore allo

Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, di concerto con

l’assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide

Caparini, dal 1° gennaio 2019, le imprese costituite tra il 1°

gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 beneficeranno

dell’azzeramento dell’aliquota IRAP per tre anni.

In particolare l’agevolazione sarà efficace per le nuove imprese

commerciali di vicinato in sede fissa e quindi aventi una

superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con

popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni

con popolazione superiore a 10.000 abitanti; e le imprese

artigianali, purché prevedano la vendita di beni di propria

produzione negli stessi locali di produzione o a questi

adiacenti.

FONTANA: VOGLIAMO FAR RIVIVERE CENTRI STORICI – “Lo sgravio

dell’Irap previsto per le aziende che operano in città con più

di 50.000 abitanti – ha spiegato il presidente della Regione

Lombardia, Attilio Fontana – è stato esteso in maniera

sperimentale a quelle fino a 40.000 e sotto i 3.000 così da

ampliare la platea. L’obiettivo del provvedimento è quello di

far rivivere i centri storici”.

ECCO CHI PUO’ USUFURIRNE – L’agevolazione si inserisce fra le

azioni concrete messe in campo dalla Giunta regionale per

sostenere le imprese, con particolare riferimento a quelle che

si impegnano a mantenere l’occupazione in Lombardia. Le imprese

di vicinato ed artigianali per usufruire dell’agevolazione

devono essere localizzate nei centri storici urbani dei Comuni

Capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 40.000

abitanti nonché dei territori dei Comuni fino a 3.000 abitanti,

in tali casi il beneficio fiscale opera su tutto il territorio

regionale.

ANCHE I COMUNI FINO AI 3 MILA ABITANTI – “Abbiamo allargato

questa misura già presente – ha sottolineato Mattinzoli –

perché abbiamo visto che a livello sperimentale funzionava molto

bene. Si è passati quindi dai 19 comuni della sperimentazione

IRAP del 2018 a 804. Non saranno solo i capoluoghi di provincia

e i comuni sopra i 50.000 abitanti, ma anche quelli che hanno le

caratteristiche descritte. Siamo convinti che con questa

decisione andremo a consolidare le imprese e a incrementare

l’occupazione, alleggerendo il peso fiscale soprattutto là dove

chi produce e ricchezza si trova in condizioni di maggior

disagio”.