Lombardia. Sono oltre 1200 i giovani che si sfideranno ai Campionati regionali di sci alpino in programma a Santa Caterina Valfurva (SO).

CAMBIAGHI: GARE INVOGLIANO I RAGAZZI A METTERSI IN GIOCO

ROSSI: GIOVANI DEVONO COLTIVARE LA PASSIONE PER LO SPORT

SERTORI: LA MONTAGNA UNISCE SPORT E SOLIDARIETÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 febbraio 2019 – Sono oltre 1200 i giovani che si

sfideranno ai Campionati regionali di sci alpino in programma a

Santa Caterina Valfurva (SO).

La gara, organizzata dalla Onlus Cancro Primo Aiuto, in

collaborazione con l’associazione Oltre Cpa e con gli Sci Club

di Lecco e della Valsassina, è stata presentata oggi in

conferenza stampa, a Palazzo Lombardia, dall’assessore regionale

allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi e dal sottosegretario

alla Presidenza di Regione Lombardia con delega ai Grandi Eventi

Sportivi Antonio Rossi. Per Regione Lombardia era presente anche

l’assessore al Turismo Lara Magoni.

Alla presentazione sono intervenuti anche la campionessa di sci

Elena Fanchini, testimonial di Cancro Primo Aiuto, che si sta

riprendendo dopo l’infortunio che l’ha tenuta lontana dalle

piste questa stagione, l’amministratore delegato della Onlus

Cancro Primo Aiuto Flavio Ferrari e il team manager di Oltre Cpa

Omar Galli.

IN PALIO QUALIFICAZIONI A CAMPIONATO NAZIOANLE – A contendersi

il titolo di campione regionale di sci alpino, nelle due

discipline di slalom gigante e slalom speciale, il 23 e 24

febbraio, saranno i ‘Pulcini under 12’ (Cuccioli, classi

2007/2008, e Baby, classi 2009/2010), mentre la sfida tra i

‘Children under 16′ (allievi, classi 2003/2004, e ragazzi,

classi 2005/2006) è in programma dal 14 al 17 marzo. I ragazzi

che si affronteranno sulle nevi di Santa Caterina Valfurva

scieranno sulla pista intitolata a Deborah Compagnoni e scenario

della Coppa del Mondo di discesa libera disputata nel 2017. Chi

vince queste gare si qualifica per il Campionato Nazionale in

programma ad aprile 2019 a Setriere.

INVESTIMENTO PER IL FUTURO – “Ancora una volta – ha dichiarato

l’assessore Cambiaghi – siamo in prima linea per valorizzare e

incentivare lo sport, ospitando in Lombardia i Campionati

giovanili di sci alpino, grazie anche alla proficua

collaborazione con Cancro Primo Aiuto. L’auspicio è quello di

poter incontrare questi ragazzi con la maglia della Nazionale.

Gli atleti che saranno in gara a Santa Caterina nelle diverse

categorie potrebbero, nel 2026, e se a giugno arriverà la

decisione positiva del Cio sulla candidatura di Milano e

Cortina, diventare protagonisti dei Giochi Olimpici”.

IMPEGNO MA SENZA ANSIA DI VITTORIA – “Ai giovani dico provate,

impegnatevi – ha dichiarato il sottosegretario Rossi – e,

soprattutto, svagatevi senza avere il pensiero fisso di vincere.

L’importante è divertirsi e coltivare quella passione che guida

tutti gli sport. Anche se all’inizio ci sono difficoltà e non si

vedono i risultati, basta migliorare i propri tempi e la tecnica

senza scoraggiarsi perché con la grinta e con l’aiuto dei

consigli delle persone più esperte si può arrivare a diventare

grandi campioni. Le gare e i grandi eventi contribuiscono alla

crescita della cultura sportiva e sono occasione per migliorare

sempre di più le capacità organizzative e logistiche, che,

insieme alla straordinarietà del nostro territorio, ci fanno ben

sperare di vincere la candidatura delle Olimpiadi 2026”.

PROMOZIONE MONTAGNA IN OGNI STAGIONE – “Eventi come questi – ha

commentato l’assessore valtellinese con delega alla Montagna

Massimo Sertori – rappresentano un’occasione preziosa per

mostrare a un ampio pubblico cosa di meglio ha da offrire la

montagna lombarda, non solo durante la stagione invernale, ma

anche in quella estiva. E’ nostro impegno infatti sostenere

tutte quelle iniziative volte a favorire l’offerta turistica

integrata e i Campionati regionali di sci alpino, cui Santa

Caterina Valfurva fa da teatro, ne sono un nobile esempio”.

FESTA PER FAMIGLIE E VETRINA PER ASSOCIAZIONE – “Un evento

sportivo, ma anche una festa per tante famiglie che vivono il

mondo dello sci – ha esordito Omar Galli -. Inoltre, una grande

occasione per Cancro Primo Aiuto per far conoscere le numerose

attività e i servizi che mette in campo a favore dei malati

oncologici”.

SPORT E SOLIDARIETÀ – “Sport e solidarietà è un binomio in cui

crediamo da anni – ha spiegato Flavio Ferrari – e che ci ha

permesso sia di raccogliere le risorse sia per portare avanti

numerosi progetti sia per avvicinare a aiutare molte persone”.

