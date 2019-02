STRESA. BALLO, TORNANO LE DEBUTTANTI SUL LAGO MAGGIORE

(mi-Lorenteggio.com) Stresa, 18 febbraio 2019 – Il tempo è arrivato! Sabato 23 febbraio 2019 partirà la fase preparatoria per le Deb. che le accompagnerà sino al Gran Gala del 2 marzo che si svolgerà, come tradizione, al Regina Palace Hotel di Stresa.

Le giovani ragazze saranno accolte all’Hotel Sant’Anna di Verbania dove alloggeranno una settimana. Molti gli appuntamenti che le attendono in questa prima settimana: lezioni, escursioni, riprese televisive, servizi fotografici, interviste, sfilate di moda, performace varie, conferenze stampa…ma anche momenti di aggregazione, di solidarietà e di nuove amicizie.

L’associazione No Profit APE VCO organizzatrice dellla manifestazione, capitanata dalla presidente Giovanna Pratesi, ha in serbo alcune novità riguardanti l’edizione 2019:

 una lezione di cucina è stata aggiunta alle tradizionali (ballo e portamento, galateo e bon ton, gestione della propria immagine, gestione del proprio outfit, posa fotografica, psicologia, dizione, nutrizione, comunicazione, scrittura creativa, le donne e il coraggio), che prevede anche un cooking show e la preparazione di una cena, domenica 24 febbraio presso l’Hotel Sant’Anna di Verbania, a cura dello chef Gabriele Morandi coadiuvato dalle debuttanti,

 Enaip di Borgomanero-Arona e di Omegna saranno presenti con i loro allievi, e contribuiranno al trucco e parrucco delle Debuttanti,

 l’azienda di abbigliamento per bambini Brums Italia, per la prima volta vestirà tutti i bambini per la finalissima “Bambini in passerella” del 3 marzo oltre alle damigelline e ai paggetti al Gran Galà del 2 marzo.

Restano confermate le collaborazioni ormai consolidate con lo staff docenti, la scuola di danza, l’azienda fornitrice degli abiti, la creazione gioielli, e i professionisti tutti che da sempre affiancano lo staff di APE VCO per la riuscita della manifestazione.

Continua la poficua collaborazione con LILT Lega Italiana Lotta Contro i Tumori sezione Vco, che anche quest’anno presenterà la sua testimonial Paola Leon. Durante la Cena di Gala del 2 marzo sarà organizzata una sottoscrizione a premi i cui ricavati andranno interamente ad aiutare il sodalizio nella sua opera di divugazione oltre che di informazione e cura delle malattie oncologiche.

Da lunedì 25 febbraio e fino a venerdì 28 febbraio si effettueranno le escursioni turistico-culturali sul territorio del VCO come ormai tradizione. Tappe previste: Verbania, Cannobio, Omegna, Stresa, Domodossola, Arona, Vogogna e Terme di Premia.

Martedì 26 febbraio alle ore 11.00 presso la Sala Canonica del Comune di Stresa si terrà la conferenza stampa di presentazione alla presenza di tutte le debuttanti.

L’atmosfera magica del Regina Palace di Stresa attende quindi le Debuttanti 2019 che, emozionatissime, scenderanno la storica e imponente scala della Hall della prestigiosa struttura alberghiera, ormai simbolo dell’evento, accompagnate dai giovani dell’Associazione Nazionale ExAllievi della Scuola Militare Teuliè di Milano presieduta dal Dott. Gianluca Crea.

 BALOCCHI ELIANA Lainate (MI) anni 35 Categoria Queens  BLANCO ILA Solarino (SR) anni 34 Categoria Queens (2^ classificata Concorso “Principessa Per Una Notte”)  BRIDA ALICE Tavernola Bergamasca (BG) anni 19 Categoria Princess  BULLANI MATILDE Castelletto Sopra Ticino (NO) anni 16 Categoria Princess  CANETTA VALENTINA Verbania (VB) anni 17 Categoria Princess  CORDARO CHIARA RITA Verbania (VB) anni 26 Categoria Queens  DAL BEN FEDERICA Busto Arsizio (VA) anni 29 Categoria Queens  FRANCO GABRIELLA Milano (MI) anni 19 Categoria Princess  MIRANDA ELEONORA Napoli (NA) anni 24 Categoria Princess (1^ classificata Concorso “Principessa Per Una Notte”)  MOURA MARIA EDUARDA Maccagno (VA) anni 16 Categoria Princess  PINELLI STEFANIA Sciacca (AG) anni 21 Categoria Princess  SARMASAN ALINA Verbania (VB) anni 19 Categoria Princess  SORDINI ANDREA CAMILLA Vigevano (PV) anni 16 Categoria Princess  TUCCILLO IRENE Settimo Torinese (TO) anni 15 Categoria Princess  VILLA ROSALBA Genova (GE) anni 25 Categoria Princess  LEON PAOLA Vigevano (PV) anni 28 Testimonial LILT

Al Gran Gala del 2 marzo parteciperà quale guest star anche Stefania Liberati, vincitrice del contest “Official Fashion Blogger”. Tutti potranno partecipare alla manifestazione previa prenotazione. E’ possibile inoltre partecipare anche alla serata Talent venerdì 1 marzo 2019 presso Villa Giulia a Verbania e al pomeriggio di intrattenimento “Bambini e Debuttanti in passerella” domenica 3 marzo presso il Regina Palace Hotel Stresa.

Redazione