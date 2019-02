TAV e altre infrastrutture: mettiamo in cantiere la crescita

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 febbraio 2019. Ormai è ufficiale: l’analisi costi-benefici sulla Tav, voluta da Toninelli, è una balla spaziale. L’avevamo intuito, ma in questi giorni abbiamo avuto la conferma. Sabato 23 febbraio saremo a Milano con i nostri gilet azzurri per dire, ancora una volta, sì all’alta velocità. Perché non è una questione di numeri, ma di quale visione di Paese si ha in mente.

La Torino-Lione non può essere fermata perché significa lavoro, crescita, sviluppo. A chiedere a gran voce la Tav è la società civile, il mondo del lavoro e dell’impresa, assieme a forze politiche come Forza Italia, che hanno a cuore il futuro del Paese.

Sabato 23 febbraio a Milano (Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 – ore 10.30) incontreremo professionisti, esperti del settore e saremo di nuovo in piazza per dare impulso alla protesta contro la strada della decrescita imboccata da questo governo. I nostri gazebo saranno, come sempre, aperti ai cittadini, a chi dice no a un “governo del cambiamento”, che sta cambiando in peggio l’Italia. E dietro il sì alla Tav c’è la spinta a sostenere tutte le grandi opere che servono al nostro Paese. Penso per esempio alla Lombardia e a opere strategiche per il territorio come la Pedemontana e il Terzo valico: Forza Italia farà di tutto per bloccare chi vuole solo paralisi e assistenzialismo di Stato.

V.A.