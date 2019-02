Tenova partner tecnologico di Fonderie Pandolfo per la realizzazione di un importante forno di riciclo

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 18 febbraio 2019 – Castellanza, 18 Febbraio 2019 – Sostenibilità ed economia circolare sono concetti prioritari per l’industria siderurgica, e anche in Italia i leader di settore utilizzano tecnologie innovative per una produzione meno impattante.

Tenova, società del Gruppo Techint specializzata nello sviluppo di impianti innovativi per l’industria metallurgica e mineraria, attraverso il suo brand tedesco LOI Thermprocess, ha ricevuto un importante ordine da Fonderie Pandolfo per la fornitura e l’installazione di un forno fusorio per rottami di alluminio a doppia camera (Twin-Chamber Melting Furnace TCF®).

Fonderie Pandolfo è una fonderia di Panalco Holding con sede a Rubano (Padova) specializzata nella lavorazione dell’alluminio, in particolare per estrusi. Le billette prodotte sono principalmente estruse dai più importanti estrusori europei.

Attualmente oltre 60.000 tonnellate di alluminio affinato e riciclato vengono fuse e colate per la produzione di semi lavorati. Fonderie Pandolfo ha già in funzione un set di TCF® e dei forni di colata forniti da Tenova LOI Thermprocess nel 2008. Il nuovo impianto raddoppierà la produzione con l’obiettivo di soddisfare le continue richieste del mercato.

Il forno TCF® per il riciclo di alluminio ha una capacità di 65.000 tonnellate annue e combina in un unico impianto il pre-trattamento e la fusione. Esso è progettato per utilizzare la più ampia gamma di rottame anche contaminato.

I benefici del TCF® consistono in un efficiente processo di fusione, ottenuto limitando la formazione di impurità grazie al pretrattamento, mentre i componenti organici volatili (VOCs) sono interamente bruciati nella camera di combustione al fine di diminuire il consumo globale di energia e, al tempo stesso, rispettare i regolamenti ambientali più restrittivi.

Combinando il riscaldo rigenerativo dell’aria comburente (CCR) e il trattamento termico ottimizzato delle componenti organiche presenti nel rottame, questa affidabile tecnologia raggiunge altissimi livelli di efficienza energetica e di qualità del prodotto. Il livello di efficienza è ulteriormente aumentato dalla sofisticata tecnologia di automazione fornita da Tenova LOI Thermprocess per ottimizzare la carica del forno.

Il contratto prevede l’installazione chiavi in mano del forno, comprensivo di un impianto di trattamento a gas di scarico secondo la tecnologia più avanzata.

L’installazione e l’avvio del TCF® sono previsti a fine del 2019.

Redazione