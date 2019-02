ARIA. CATTANEO: COMUNE MILANO TUTELI LE FASCE PIÙ DEBOLI COME GIÀ FATTO DA REGIONE LOMBARDIA

(mi-lorenteggo.com) Milano, 19 febbraio 2019 – La Regione Lombardia chiede formalmente

al Comune di Milano di applicare fino in fondo le deroghe

previste dal Piano regionale sulla qualità dell’aria, con

particolare riferimento all’esclusione degli anziani over 70,

delle famiglie con Isee inferiore a 16.000 euro, alle categorie

dei lavoratori come ambulanti e turnisti.

Questi i principali esiti della cabina di regia sull’aria

dedicata alla Città Metropolitana di Milano. Oltre

all’aggiornamento sulla qualità dell’aria in Lombardia e nella

zona legata all’area metropolitana di Milano, è stato affrontato

il tema legato ad Area B, così come previsto dall’atto di

indirizzo votato in Consiglio regionale con l’obiettivo di

valutare la possibilità di armonizzare le regole.

“Sulla qualità dell’aria, Regione Lombardia – ha sottolineato

l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo al

termine del confronto con l’assessore comunale Marco Granelli –

sta portando avanti in questi mesi una serie di provvedimenti

che tengono conto delle esigenze di miglioramento dell’aria e

allo stesso tempo delle necessità di mobilità dei cittadini.

Durante l’incontro ho ribadito l’opportunità che il Comune si

allinei alle nostre deroghe per tutelare le fasce più deboli

perché mi sembra assolutamente opportuno che queste categorie

non vengano penalizzate. Regione Lombardia ha scelto di aiutarle

e di non penalizzarle, prendo atto che il comune di Milano

sembra intenzionato su questo punto a non voler sentir ragioni”.

Cattaneo ha precisato che norme nazionali prevedono che i Comuni

possano imporre norme più restrittive e che occorre un lavoro

comune per evitare che le differenze tra le regole ingenerino

confusione fra i cittadini con norme difficili da comprendere.

Redazione