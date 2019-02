Milano, agricoltori custodi della terra: Coldiretti incontra l’Arcivescovo Delpini

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2019 – Coltivare e custodire la terra: la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza incontra l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini che interverrà con una riflessione concernente “La spiritualità dell’agricoltore”. L’appuntamento è per venerdì 22 febbraio alle ore 10 presso la Società Umanitaria, in via San Barnaba 48 nel capoluogo lombardo. Al centro il ruolo degli agricoltori come custodi del territorio e della biodiversità, ma anche come promotori di progetti educativi e di utilità sociale.

Tra gli ospiti della giornata anche suor Vera D’Agostino, fondatrice della Comunità delle Figlie dell’Amore di Gesù e Maria che, oltre a operare in ambito sociale, gestisce un’azienda agricola in provincia di Chieti. Previsti inoltre gli interventi di: Alessandro Rota, Presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza; Rachele Cipolla, Responsabile interprovinciale di Donne Impresa Coldiretti; Pierluigi Nava, Presidente dei Senior Coldiretti; Davide Nava, delegato di Coldiretti Giovani Impresa Milano, Lodi, Monza Brianza; don Walter Magnoni, consigliere ecclesiastico della Coldiretti interprovinciale.

