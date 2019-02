MILANO. EDUCAZIONE: SI CONCLUDE IL PRIMO CICLO DEL PROGETTO ‘FACCIAMO MUSICA!’

Promosso dall’Associazione Per MITO Onlus in 15 prime di Scuole Primarie milanesi, ha coinvolto oltre 400 bambini

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2019 – Si conclude con un ciclo di lezioni aperte alle famiglie degli alunni delle prime delle Scuole Primarie Franceschi (sede di via Muzio), Luigi Galvani (via Galvani) e G. B. Perasso (sedi di via Bottego e di via San Mamete) il primo quadrimestre del corso di Educazione Musicale Elementare (EME) ‘Facciamo Musica!’, promosso dall’Associazione Per MITO Onlus.

La tolleranza, la collaborazione e l’universalità del linguaggio emozionale musicale, che può essere compreso e condiviso da tutti, al di là della diversa appartenenza culturale, sono valori che si assimilano più facilmente da piccoli. Partendo da questa premessa e dalla constatazione che la musica facilita l’incontro tra individui, famiglie e gruppi sociali apparentemente lontani, l’Associazione ha esteso la propria attività nelle scuole di Milano con un progetto indirizzato specificatamente ai bambini del primo anno della Scuola Primaria. ‘Facciamo Musica!’ è partito a ottobre 2018 come una vasta operazione di sensibilizzazione ed educazione musicale, svolta grazie all’impegno di professionisti in possesso di Master in Pedagogia musicale. In questa prima edizione, sono state coinvolte 15 classi prime negli Istituti comprensivi Franceschi di via Cagliero, G. B. Perasso di via Bottego e di via San Mamete e Galvani di via Galvani (Municipio 2) per oltre 400 bambini.

I corsi, della durata di quattro mesi con cadenza settimanale, si sono tenuti alla presenza di due professionisti assistiti da un volontario dell’Associazione e dagli insegnanti delle classi, per un totale di 480 ore di docenza, grazie a un gruppo di lavoro composto da sette insegnanti, coordinati dal pianista Nicolò De Maria e dalla responsabile del progetto ‘Facciamo Musica!’ Raffaella Razzini.

La frequenza ai corsi è stata gratuita: i costi dell’attività sono stati sostenuti dall’Associazione Per MITO Onlus, con l’importante supporto delle scuole coinvolte, di Lacittàintorno di Fondazione Cariplo e grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, gli assessorati all’Educazione e Istruzione, alla Cultura e ai Servizi Sociali del Comune di Milano, i Municipi e il Settore Scuole della Città Metropolitana.

Al termine dell’impegno scolastico, su segnalazione dei docenti musicali, ai bambini che hanno mostrato particolare interesse, attitudine e desiderio di proseguire è stata anche offerta la possibilità di un eventuale accompagnamento nella prosecuzione di studi musicali per l’anno successivo, grazie al sostegno degli sponsor.

Di seguito il calendario delle lezioni aperte alle famiglie

– Istituto comprensivo G. B. Perasso di via San Mamete: 20 febbraio e 6 marzo, ore 14.30-15.15 e 15.30-15.45;

– Istituto comprensivo Franceschi di via Muzio: 25 febbraio e 4 marzo, ore 15-15.30 e 15.45-16.15;

– Istituto comprensivo Galvani di via Galvani: 21 febbraio, ore 16-16.30 e 16.45-17.15;

– Istituto comprensivo G. B. Perasso di via Bottego: 5 marzo, ore 14-16.

L’Associazione Per MITO Onlus, attiva da maggio 2016, sostiene e affianca le attività del Festival Internazionale MITO SettembreMusica, oltre a svolgere un proprio programma annuale di eventi di musica classica dedicati alle situazioni più fragili, ai luoghi più decentrati della città e del territorio e alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. L’Associazione può contare sul supporto del Comune di Milano e su una fitta rete di Istituzioni pubbliche che attraverso il proprio sostegno rendono possibili le attività: Municipi, Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Case Circondariali-Ministero della Giustizia, Istituti Scolastici pubblici di Milano. Viene inoltre supportata da Fondazione Cariplo e da Zampa Foundation. www.xmito.it

Lacittàintorno è il programma di Fondazione Cariplo che si propone di sviluppare e migliorare il benessere e la qualità della vita per gli abitanti dei quartieri intorno al centro storico di Milano. www.lacittaintorno.it

