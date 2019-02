MILANO. LA FILOSOFIA VA IN SCENA IN PIAZZA TIRANA

Incontro con l’autore Giuseppe Santilli. Puntata speciale di Teatrosophia. Domenica 24 febbraio 2019 alle ore 17,00 Piazza Tirana 32. INGRESSO LIBERO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2019 – Una presentazione fuori dagli schemi quella del libro “Interviste ai Filosofi” di Giuseppe Santilli, in programma domenica 24 febbraio 2019 alle ore 17,00 presso la sala polifunzionale dell’Associazione di Filosofia, Cultura e Volontariato Nuova Acropoli in Piazza Tirana 32, tra i quartieri Lorenteggio e Giambellino.

La cultura e la filosofia arrivano ad animano la periferia, con un incontro che coinvolgerà il pubblico in uno speciale viaggio nel tempo. Le “interviste ai filosofi” prenderanno vita sotto gli occhi dei partecipanti, grazie alla magia di Teatrosophia, progetto teatrale che da più di un anno porta in scena la filosofia nel quartiere milanese.

Guidati dall’autore, nei panni di un moderno intervistatore, ascolteremo cosa hanno da dirci Pitagora, Talete, Anassimandro, Anassimene, Eraclito, Parmenide, Zenone, e scopriremo una nuova visione dei saggi presocratici, i cui insegnamenti – quei pochi sopravvissuti a più di duemilacinquecento anni di traversie – possono essere uno strumento non solo utile, ma di primaria importanza per vivere oggi.

“Pubblico questo libro a coronamento di un lungo lavoro di ricerca nell’ambito dei miei studi presso l’Associazione di Filosofia, Cultura e Volontariato Nuova Acropoli, e non per velleità intellettuali, ma con l’intento di riuscire a trasmettere – nel modo più immediato possibile – gli insegnamenti di filosofi che, spesso, non vengono ben compresi. Per questo ho scelto la formula dell’intervista, immaginando di poter avvicinare questi antichi Saggi a noi e al nostro tempo, ponendo loro questioni “moderne”, per riuscire a trovare delle risposte. Ma forse alcune risposte, come alcune domande, non hanno tempo e occorre soltanto riscoprirle dentro noi stessi”.

Con questa affermazione Santilli vuole trasmettere l’anima del suo lavoro e sottolineare l’attualità del pensiero millenario di questi filosofi.

L’edizione del libro è stata curata dai volontari di Milano dell’Associazione di Nuova Acropoli, tra cui la dott.ssa Laura Calì e Kaye Karen Andal, diplomanda dell’Accademia delle Belle Arti di Brera, che l’ha arricchita con speciali illustrazioni.

Nuova Acropoli è una associazione di filosofia, cultura e volontariato, presente a Milano dal 2009. Promuove, soprattutto tra i giovani, un impegno civico che porti a migliorare se stessi e la città, nella convinzione che l’esempio ed il coinvolgimento attivo siano metodi efficaci per essere cittadini responsabili.

A Milano, tra i progetti più noti, ha dato vita dal 2010 al progetto CosiMIPiace per il recupero ambientale di aree urbane, trasformando attraverso la Street Art aree degradate limitrofe a stazioni ferroviarie in gallerie d’arte, grazie alla collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana e con il Patrocinio del Comune di Milano. Il progetto ha toccato le Stazioni di Porta Garibaldi, Porta Genova, Romolo, Greco, San Cristoforo e Corsico. A giugno tornerà in Garibaldi, con una speciale edizione dedicata a Leonardo con un bando di prossima uscita dal tema: “CosiMIpiace Leonardo”.

