Nuovoto. 9° Trofeo Città di Milano, ecco i big: Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti, Chad Le Clos, Lázló Cseh e Katinka Hosszù

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2019 – Meno di dieci giorni al Trofeo Città di Milano 2019, quello che ormai è un appuntamento atteso da tutti. Nona edizione per l’evento organizzato dalla Nuotatori Milanesi presso la Piscina “D. Samuele” di Milano nelle giornate di Venerdì 1, Sabato 2 e Domenica 3 Marzo.

Come di consueto l’evento vedrà impegnati i “BIG” nelle prime due giornate, mentre la Domenica le corsie vedranno impegnati i giovani.

La novità per il 2019 è il ritorno alla formula originaria, con la classifica per serie, che permetterà agli atleti di testare subito la miglior prestazione possibile. Uno strumento utile in vista dei campionati Italiani di Aprile.

Accanto al nome dell’atleta di casa Andrea Vergani, a cui è anche dedicata l’immagine dell’evento, è confermata la presenza di grandi atleti azzurri e stranieri.

Tra i tanti campioni, l’edizione 2019 vedrà il ritorno della “Divina” Federica Pellegrini, di Gregorio Paltrinieri, di Gabriele Detti, del sudafricano Energy Standard Chad Le Clos (presente all’ottava edizione), nonché di László Cseh (fu a Milano nel 2013). Grande sorpresa per quest’anno è la presenza della campionessa ungherese Katinka Hosszù, soprannominata “Iron Lady” per le numerose gare e manifestazioni a cui è solita partecipare.

Sei nomi, tra i tanti, che rappresentano ben 19 medaglie olimpiche della storia del nuoto: grande spettacolo garantito.

Grande interesse per il meeting anche dall’estero, con la partecipazione di squadre dalla Svezia, dalla Romania, dalla Spagna, dalle Isole Faroe e dalla Svizzera,

Si preannuncia dunque un’edizione senza precedenti per partecipazione di atleti e certamente anche per il valore sportivo che potranno esprimere.

“Per quanto difficile, fare meglio ogni anno è il nostro obiettivo – commenta Roberto Del Bianco, presidente della società organizzatrice Nuotatori Milanesi – quest’anno il livello tecnico è altissimo e ci aspettiamo un grande spettacolo. Il Comitato Organizzatore si sta occupando degli ultimi dettagli e non vediamo l’ora di venerdì 1 Marzo”

Quest’anno l’evento darà spazio anche all’iniziativa della Federazione Italiana Nuoto give#tutticonmanuel, dedicata all’atleta Manuel Bortuzzo, ferito per errore due settimane fa in una sparatoria a Roma: verrà effettuata una raccolta fondi e la società organizzatrice verserà quanto raccolto tramite bonifico.

Appuntamento per il via della manifestazione a Venerdì 1 Marzo pomeriggio, mentre la conferenza stampa di presentazione è prevista per Giovedì 28 Febbraio alle ore 11.30 presso Sala Pirelli di Palazzo Pirelli Regione Lombardia.

Il Trofeo Città di Milano ha ottenuto il Patrocinio di Federazione Italiana Nuoto, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Università degli Studi di Pavia, CONI Lombardia, Comitato Italiano Paralimpico Lombardia, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.

Energon Esco rinnova la sua presenza come main sponsor dell’evento, l’azienda AKRON del Campione Domenico Fioravanti sigla un accordo di partnership con la Nuotatori Milanesi ed è sponsor tecnico del meeting.

Tra gli altri sponsor presenti Fideuram, Pegaso Systems e G-tech.