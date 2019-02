Oltre le scommesse c’è di più: il mondo dei giochi online

Milano, 19 febbraio 2019 – Il mondo dello sport è complesso e ricco di sfumature che riescono ad attirare milioni e milioni di tifosi di tutto il mondo. Gli appassionati di sport, infatti, non solo si appassionano allo sport in se, ma seguono la propria squadra del cuore in ogni genere di attività. Durante la settimana, ad esempio, seguendone gli allenamenti e le vicende che riguardano gli sportivi più amati.

Il calcio è, in questo contesto, uno degli sport con più appassionati al mondo. I tifosi delle squadre calcistiche amano scommettere sulla propria squadra del cuore, sul prossimo match di campionato o magari su quello di coppa.

Ogni settimana tutti i tifosi si ritrovano in una pratica piuttosto comune: piazzare le proprie scommesse. Se fino a qualche anno fa si giocava al Totogol ed al famoso Totocalcio, che ha ormai chiuso i battenti, ora questi due giochi sono stati di fatto soppiantati appunto dalle scommesse sportive. In effetti la possibilità di poter scegliere le partite a cui giocare, la competizione (qualsiasi campionato al mondo e di qualsiasi categoria, anche la Serie D ad esempio) ha convinto tutti gli appassionati a scegliere le scommesse sportive come modalità principale. Se poi ci mettiamo che con l’avvento dell’online tutto è diventato ancora più semplice per via delle app che i vari operatori di gioco mettono a disposizione per piazzare le proprie puntate in totale libertà dal proprio smartphone è davvero il massimo.

Il mondo dei giochi online, però, non riguarda solo le scommesse sportive, ma si ramifica verso più direzioni. Oltre alle scommesse sportive, infatti, ci sono altri passatempi molto amati come le roulette, slot machine e blackjack.

Slot machine online

Si tratta del gioco più amato per quanto riguarda il settore in questione. I dati sulla spesa media dei nostri cittadini alle slot non trovano paragoni in Europa, così come l’apprezzamento rivolto alla versione digitale delle macchinette. Fra bar e casinò online, dunque, questo ambito oggi vanta un un grande interesse. Le slot machines piacciono per una moltitudine di ragioni: sono poco impegnative, consentono un gioco responsabile con un minimo di attenzione, e sono praticabili ovunque, anche utilizzando semplicemente uno smartphone in cui è scaricata l’app del proprio casino online di fiducia.

Roulette

La roulette potrebbe essere il prossimo esempio di un gioco che ha una reputazione abbastanza alta nel paese. Grazie alle nuove tecnologie la grafica offerta da questi giochi trasporta i giocatori in un vero e proprio casinò, proprio come quelli reali. Per questo e per il brivido che regalano, le roulette sono amatissime. Se poi consideriamo che ormai sono disponibili anche le versioni live in cui i giocatori sono collegati attraverso una webcam ed una chat con dei croupier in carne ed ossa si comprende benissimo dell’enorme passo avanti che si sta facendo per l’esperienza utente.

Blackjack

Il blackjack segue a ruota gli altri due giochi online. I motivi del successo sono tanti. Innanzitutto è semplice da giocare, è appassionante ed anche in questo caso la parte grafica recita un ruolo fondamentale nel successo di questo gioco.

L. M.