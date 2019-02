World Anthropology Day: Antropologia pubblica a Milano

(mi-lorenteggio.com) L’antropologia può contribuire a migliorare la vita delle persone? Può aiutarci a comprendere il mondo in cui viviamo e favorire la risoluzione dei problemi che affliggono la nostra quotidianità e le nostre società?

Per un focus sull’importanza del sapere antropologico, il 21 febbraio 2019 verrà celebrato per la prima volta anche in Italia, a Milano, il World Anthropology Day, un’iniziativa portata avanti da alcuni anni dall’American Anthropological Association e promossa dal corso di laurea magistrale in Scienze antropologiche ed etnologiche e dal dottorato di Antropologia culturale e sociale dell’Università di Milano-Bicocca.

Più di trenta eventi disseminati per tutta Milano: passeggiate per scoprire qual è il contributo delle migrazioni al patrimonio culturale urbano; un incontro dedicato alla gestione del denaro e dei consumi; un laboratorio per conoscere il rapporto tra videogiochi e violenza e ancora una visita alla collezione di arte contemporanea all’aperto del quartiere CityLife di Milano. Sono solo alcune delle iniziative del ricco programma presto consultabile sul sito: www.anthrodaymilano.formazione.unimib.it.

Un’occasione per familiarizzare con il lavoro che gli antropologi svolgono insieme a operatori sociali, associazioni, professionisti, istituzioni, negli ambiti più diversi.

Ad inaugurare il World Anthropology Day, il 20 febbraio alle ore 11, sarà la mostra fotografica “Il mondo dell’antropologia”. Presso il dipartimento di Scienze umane per la formazione R. Massa (Edificio U6) saranno esposte le immagini vincitrici del contest fotografico che ha coinvolto dottorandi e studenti di antropologia dell’Università di Milano-Bicocca.

La giornata del 21 febbraio partirà e si concluderà con due incontri alla Fabbrica del Vapore per riunire tutti i partecipanti all’iniziativa: una tavola rotonda al mattino sul tema dell’antropologia pubblica e una festa alla sera con catering interculturale e spettacolo teatrale.

