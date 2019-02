Ceriano – Leonardo conquista tutti, apertura anche domenica 24

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 20 febbraio 2019. Continua a riscuotere successo la mostra sulle invenzioni di Leonardo Da Vinci, allestita in sala consigliare in occasione dei 500 anni dalla sua morte. “Quel genio di Leonardo” è il titolo della rassegna allestita con i modellini dei prototipi di Leonardo realizzati da Paolo Candusso, appassionato collezionista di Garbagnate. La mostra è stata inaugurata mercoledì scorso con un grande afflusso di pubblico, ma resterà aperta fino al prossimo 12 marzo per accogliere ancora tanti visitatori. In particolare, è stata programmata l’apertura straordinaria di domenica prossima, 24 febbraio, dalle 10 alle 13, che va ad aggiungersi alle aperture ordinarie, su prenotazione, nei giorni feriali, dal lunedì al mercoledì dalle 17 alle 19. La mostra, proposta a tutte le classi della scuola primaria, con la visita guidata della “dama del castello” e un laboratorio in biblioteca, è accessibile gratuitamente a tutti, previa indispensabile prenotazione per garantire la presenza di personale in sala. Chiunque può prenotarsi telefonando in Comune all’Ufficio Cultura al numero 02/96661327. “La rassegna sta riscuotendo il successo che merita” -commenta l’Assessore alla Cultura, Romana Campi. “E’ un percorso affascinante, tra le scienze e l’arte, alla scoperta di un personaggio unico come fu Leonardo Da Vinci e mi fa piacere notare che questa proposta incuriosisce persone di tutte le età, che arrivano anche da altri comuni. L’invito a visitare la mostra è rivolto proprio a tutti”.

V.A.