Bergamo, 20 febbraio 2019 – Diventano 170 i milioni di euro

stanziati per il raddoppio della tratta ferroviaria Ponte/Montello (BG).

“L’interlocuzione con Rfi – ha spiegato l’assessore regionale

alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia

Maria Terzi, a margine dell’incontro con i sindaci della tratta

che si è svolto questo pomeriggio nella sede della Regione a

Bergamo – ha portato risultati concreti per la Bergamasca. Su

nostra sollecitazione, sono state infatti reperite le risorse

necessarie per il raddoppio della linea Ponte San Pietro –

Montello. Si tratta di 170 milioni solo per la prima fase di

realizzazione, 100 in più di quanto inizialmente previsto. E

sono state definite anche le tempistiche dell’intervento, con

Rfi che garantisce l’avvio dei lavori per giugno 2021 e

l’attivazione della prima fase per marzo 2024”.

PROGETTO CONDIVISO CON IL TERRITORIO – “Oggi – ha proseguito

Terzi – abbiamo fatto sintesi in ordine al dialogo con le

istituzioni locali che, come Regione, stiamo portando avanti da

tempo. Le richieste del territorio sono state recepite. Gli

incontri degli ultimi mesi hanno portato a una sostanziale

condivisione del progetto che comporterà notevoli benefici: sarà

raddoppiata la capacità di treni sulla linea arrivando a 10

convogli ogni ora, con la possibilità di prevedere anche un

servizio aggiuntivo di corse locali ad alta frequenza da e per

Bergamo. E’ rilevante anche il fatto che i lavori della prima e

della seconda fase procederanno contestualmente”.

