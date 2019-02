EVI (M5S): CENTRI COMMERCIALI ARESE, CINISELLO E BOLLATE ALL’ESAME DI BRUXELLES: DOMANI AUDIZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

(mi-lorenteggio.com) Bruxelles, 20 febbraio 2019 – Nella mattinata di domani, 20 febbraio 2019, alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo si terrà l’audizione dei firmatari delle tre petizioni che si oppongono alla costruzione dei centri commerciali di Bollate e Cinisello Balsamo e all’ampliamento di quello di Arese. All’audizione seguirà un dibattito sul tema tra gli europarlamentari presenti in aula nonché un intervento da parte della Commissione Europea che sarà tenuta ad esprimersi sulla questione.

“Grazie ad un lavoro capillare del Movimento 5 Stelle, partito del lancio delle petizioni da parte dei gruppi locali e portato avanti da me in Commissione Petizione, siamo riusciti a far sì che l’UE si esprima sull’opera criminale di cementificazione di cui è vittima il nostro territorio”, spiega Eleonora Evi, eurodeputata del Movimento 5 Stelle.

“Ci aspettiamo che domani il Parlamento Europeo e la Commissione si impegnino ad intervenire presso le autorità locali e la Regione Lombardia affinché queste opere vengano fermate. La Regione Lombardia – continua Evi – è già in violazione della Direttiva Europea sulla qualità dell’aria, sarebbe quindi logico attendersi un’ulteriore condanna per delle opere di cementificazione inutili che avranno come conseguenza l’aumento del traffico veicolare e dei livelli di inquinamento”.

“Il Ministro dell’ambiente Costa ha segnato un evidente cambio di passo su consumo di suolo e qualità dell’aria, convocando un tavolo sulla qualità dell’aria con il Ministro della Salute ed i Presidenti delle regioni del nord Italia, l’area in cui vive il 95% dei cittadini europei la cui salute è a rischio causa smog. Se però le amministrazioni regionali e locali vanno in senso opposto, continuando ad inseguire un modello di sviluppo basato su più cemento e più trasporto su gomma, il numero delle morti premature per inquinamento nella pianura padana continuerà ad aumentare”, conclude l’eurodeputata del Movimento 5 Stelle.

