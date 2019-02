FERROVIE. FONTANA: IN LOMBARDIA PIANO INVESTIMENTI RFI DA RECORD, ABBIAMO INVERTITO ROTTA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 febbraio 2019 – Cominciano a vedersi i primi risultati

del lavoro che il presidente della Regione Lombardia, Attilio

Fontana, e l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità

sostenibile, Claudia Maria Terzi, hanno avviato con RFI e Fs

subito dopo l’insediamento della nuova Giunta.

Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore

generale Ferrovie dello Stato Italiane, Claudia Cattani,

presidente di Rete Ferroviaria Italiana e Maurizio Gentile,

amministratore delegato e direttore generale RFI, nel corso

della conferenza stampa di presentazione dei prossimi

investimenti sulla rete ferroviaria, hanno confermato che circa

15 miliardi saranno destinati ad interventi sulla rete lombarda.

Il programma, condiviso tra RFI e la Regione Lombardia e con un

orizzonte temporale fino al 2025, prevede interventi di

potenziamento infrastrutturale e upgrading tecnologico,

la soppressione di 110 passaggi a livello, gli interventi nelle

stazioni e la manutenzione delle linee lombarde.

CONDIVISE QUELLE CHE AVEVAMO INDICATO COME PRIORITA’ – “Oggi è

una giornata importante – ha detto Fontana – perchè si presenta

un piano di investimenti sulla rete massiccio e mai verificatosi

in passato. Questo deriva dal fatto che siamo riusciti a

ricostituire un rapporto collaborativo e proficuo che ci ha

consentito di affrontare il capitolo trasporti in modo

complessivo consentendoci di chiudere il cerchio. Sono state

fatte assunzioni, garantita la formazione del personale Trenord

e si è proseguito con l’acquisto dei nuovi treni che, con il

nuovo anno entreranno in servizio rinnovando completamente la

flotta. Sono state condivise quelle che la Regione Lombardia

aveva indicato come priorità fin dall’inizio della legislatura”

MIGLIOREREMO MODO DI VIAGGIARE DEI NOSTRI PENDOLARI – Questi

interventi, secondo il presidente Fontana “miglioreranno in

maniera sostanziale il modo di viaggiare dei nostri pendolari”.

Il presidente ha anche evidenziato l’importanza del fatto che

Maurizio Gentile abbia dettagliato la data di inizio e fine dei

lavori degli interventi previsti in Lombardia.

“Questa è la dimostrazione – ha detto – che c’è la volontà di

rispettare il programma degli investimenti e apportare le

modifiche che erano necessarie”.

“Questa giornata – ha proseguito – nasce da una collaborazione

che ha portato a stabilire, organizzare e decidere insieme le

modalità di intervento. Una modalità che porterà un cambio di

rotta al trasporto ferroviario. Se fino a qualche mese fa

guardavo con apprensione al crescente numero dei pendolari, oggi

dico che saremo sempre più in grado di dare una risposta

positiva”.

TERZI: LA LOMBARDIA DA SOLA FA I NUMERI DI LAZIO, PIEMONTE E

VENETO MESSI INSIEME – “Fin dal nostro insediamento – ha

concluso l’assessore Terzi – abbiamo richiamato Rfi alla

necessità di mettere in campo investimenti adeguati per la

Lombardia, le cui esigenze negli anni passati, sotto altre

gestioni politiche e manageriali, sono state un po’ trascurate e

questo non va dimenticato. Del resto qui si svolge buona parte

del trasporto ferroviario italiano considerando che la nostra

Regione da sola fa i numeri di Lazio, Piemonte e Veneto messi

assieme. Il programma presentato oggi, oltre che per i nuovi

percorsi e i potenziamenti delle linee, è importante anche per

gli investimenti di carattere tecnologico e per l’eliminazione

dei passaggi a livello: interventi questi che avranno un effetto

più immediato in grado di rendere maggiormente sicuro ed

efficiente il sistema. Sarà così possibile ridurre ulteriormente

le soppressioni e aumentare l’indice di puntualità, dati già in

miglioramento con l’introduzione del cambio orario invernale.

Stiamo facendo importanti passi in avanti nella direzione

giusta”.

M5S Lombardia. FS: RFI, Investimenti. “Molto soddisfatti: fra le opere anche quelle del dossier consegnato a Toninelli”

“14 miliardi e 650 milioni di investimenti nel trasporto lombardo sono stati illustrati oggi dai verti RFI del gruppo FS durante la conferenza stampa alla Stazione Centrale di Milano, ripartiti in 10 miliardi e 900 milioni in potenziamenti e 3 miliardi e 750 milioni in tecnologie e ammodernamento”, dichiara il Consigliere del M5S Lombardia Nicola Di Marco, che prosegue: “Gli interventi previsti e finanziati grazie al Ministero alle Infrastrutture e Trasporti di Toninelli sono molto variegati e riguardano l’aumento dell’offerta commerciale (raddoppi, triplicamenti, nuovi collegamenti), il garantire maggiore regolarità del servizio di trasporto su ferro (installazione di apparati di stazione a logica digitale, introduzione di un unico sistema di gestione, controllo e protezione del traffico ferroviario a standard europeo), una migliore accessibilità (abbattimento barriere architettoniche, potenziamento dei servizi di informazioni al pubblico) anche grazie ai 150 milioni di euro per il piano stazioni 2018-2022.

Per quanto riguarda il Sud Milano, la principale opera finanziata è il quadruplicamento del tratto ferroviario Rogoredo – Pavia per 900 milioni di euro, ora che finalmente è confermato e ultimato il progetto, il primo tratto fino a Pieve Emanuele da realizzarsi con inizio lavori nel 2020 e fine a Giugno 2024. E’ inoltre prevista la velocizzazione della linea Milano Genova per un costo pari a 156 milioni di euro. Per questo territorio, un’area congestionata dal traffico su gomma, questi investimenti comporteranno una maggiore fruibilità del trasporto su ferro, con treni ogni 15 minuti e di conseguenza un miglioramento della qualità della vita: sono interventi attesi da anni e che finalmente potranno essere realizzati grazie a questo Governo. A beneficiarne saranno, oltre che i capoluoghi, anche i piccoli Comuni lungo la tratta o in prossimità quali ad esempio Certosa di Pavia, Giussago, Lacchiarella, Pieve Emanuele, Locate Triulzi.

Come M5S, riteniamo importante che finalmente ci sia un Governo che mette al centro dell’attenzione del settore trasporti il trasporto pubblico locale e non più solo le grandi opere per le grandi lobby. Come M5S Lombardia continueremo a interloquire con il Ministro Toninelli, ponendoci al servizio dei cittadini”.

BUSSOLATI (PD), “MA QUALI NUOVI INVESTIMENTI, FS E MINISTERO NON HANNO PORTATO UN EURO IN PIÙ”

“I vertici di FS dell’era Toninelli sono venuti in Lombardia per l’ennesima volta a presentare nulla. Gli investimenti in campo sono ancora quelli del governo Gentiloni, senza un euro in più. Il caso emblematico è la Milano Mortara, per la quale hanno indicato i fabbisogni e la data di inizio lavori, mentre lo stanziamento è di zero euro. Mi sorprende che la Regione Lombardia, che a parole chiede l’autonomia, presenzi con il presidente Fontana e l’assessore Terzi a conferenze stampa che, nei fatti, rappresentano il disinteresse del governo per il trasporto ferroviario della Lombardia, che pure rappresenta quasi il 40% del traffico ferroviario locale di tutto il Paese. Invece che organizzare una conferenza stampa alla settimana sul nulla non potrebbero occuparsi davvero dei pendolari?”

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati in merito alla conferenza stampa tenuta oggi a Milano dall’amministratore delegato del gruppo Fs, Gianfranco Battisti e dall’amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile.

