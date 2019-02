Il Comune di Sesto S. G. affida a HUB MUSIC FACTORY la gestione del CARROPONTE: ecco i primi eventi e concerti

(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 20 febbraio 2019 – La scorsa estate il Comune di Sesto San Giovanni, proprietario della struttura – ormai diventata area di grandissimo richiamo tra i giovani non solo di Sesto San Giovanni ma anche di tutta Milano e a livello lombardo – ha indetto un bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione dell’area Carroponte, per la durata di due anni (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020).

Ad aggiudicarsi il bando è stata Hub Music Factory, agenzia specializzata nell’organizzazione di concerti ed eventi che opera con successo in ambito musicale e non solo dal 2008, organizzando tournée e producendo eventi in tutto il territorio italiano.

Il Comune di Sesto San Giovanni considera il Carroponte come uno dei principali punti di forza della città, e auspica che si confermi la sua tendenza a segnalarsi come area di intrattenimento fra le più importanti non solo per i sestesi ma per un pubblico sempre più vasto.

“Siamo veramente orgogliosi di iniziare questa nuova avventura per rendere il Carroponte un luogo ancora più attrattivo e famoso. Con Hub Music Factory iniziamo questa positiva collaborazione, con tantissimi eventi di grande impatto già in programma e moltissimi altri che saranno presto comunicati. Sesto San Giovanni è orgogliosa di poter ospitare grandi concerti di livello nazionale e internazionale. Abbiamo valorizzato molto quest’area perchè crediamo molto nel suo sviluppo e nella sua capacità di essere riferimento, per l’intrattenimento, in un territorio sempre più vasto” (dichiarazione del Sindaco Roberto Di Stefano)

Hub Music Factory da parte sua conosce il grande potenziale di quest’area avendo già avuto occasione sin dal 2010 di organizzare presso Il Carroponte grandi concerti internazionali come quelli che hanno avuto per protagonisti NOFX, The Offspring, The Hives e molti altri.

E il programma eventi a cui stanno lavorando per la stagione 2019 del Carroponte non sarà da meno.

Sono già in prevendita infatti i biglietti per i concerti di SKA-P (27 giugno), BASTILLE (3 luglio), GEMITAIZ (11 luglio), THE WHITE BUFFALO (16 luglio), THE DARKNESS (20 luglio) e SICK OF IT ALL (11 agosto), artisti internazionali dal fortissimo seguito, ai quali – è notizia dell’ultimo minuto, si aggiungono FLOGGING MOLLY + DESCENDENTS (25 giugno) e GRUPO COMPAY SEGUNDO de BUENA VISTA SOCIAL CLUB (24 luglio).

Ma Hub Music Factory non si è mai concentrata solo sul lato musicale dell’intrattenimento: l’agenzia ha infatti sviluppato con successo format legati anche al food and beverage, manifestazioni che hanno visto un grande riscontro di pubblico, non si sono limitate peraltro a configurarsi come semplici eventi enogastronomici, ma come veri e propri appuntamenti culturali.

Come pure non mancheranno eventi di intrattenimento di varia natura.

Forti di uno staff articolato capace di gestire tutte le fasi dalla creazione all’esecuzione di spettacoli dal vivo, di una direzione artistica aggiornata sulle nuove tendenze e di uno staff di produzione capace di organizzare tutto nei minimi dettagli, Alessandro Fabbro e Tiziana Seregni, amministratori di Hub Music Factory, intendono offrire al pubblico del Carroponte una programmazione di alta qualità e di forte richiamo.

“Siamo estremamente contenti di questa nuova avventura, e punteremo a raggiungere un’offerta di considerevole qualità in termini di concerti e di eventi per il Carroponte. Abbiamo grandi aspettative perché negli anni passati siamo stati testimoni dell’enorme potenziale che ha quest’area. Si tratta inoltre di una location molto ben conosciuta e apprezzata, grazie sia al lavoro svolto da chi ci ha preceduto sia a quello di agenzie come la nostra che hanno portato numerosi artisti in questo luogo fin dal 2010. Vorremmo consacrare il Carroponte come una location dove poter vedere ottimi show e vivere un’ampia varietà di manifestazioni che coinvolgeranno molti e importanti partner a livello nazionale ed internazionale.” (dichiarazione di Tiziana Seregni)

Tutti questi eventi troveranno nel Carroponte la location ideale.

Primi eventi food&beverage e entertainment confermati.

Si parte con l’IRISH FEST il 15-16-17 marzo: degustazione di cibi e bevande tipici dell’Irlanda accompagnate da una ricca serie di iniziative collaterali, che arricchiscono l’esperienza di tutti i partecipanti rendendo la festa un evento a 360°.

Hub Music Factory inoltre gestirà il palinsesto delle manifestazioni che precedono e che seguono la stagione concerti a Carroponte in collaborazione con i titolari di Saten, Marco Ramunno e Lorenzo Macalli che si occupano dell’organizzazione di fiere ed eventi enogastronomici. Ecco i primi appuntamenti confermati:

28-29-30-31 marzo

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA POLPETTA

In collaborazione con Meatball arriva a Carroponte uno dei festival più golosi d’Italia. Diversi stand proporranno tante varianti del celebre piatto italiano per quattro giornate ricche di sapori e divertimento. Il sabato sera proporremo il contest “Man vs Meatball” con premiazioni per i partecipanti più affamati.

5-6-7 aprile

STREET FOOD FESTIVAL

Tre giorni dove poter gustare tantissimi prodotti della cucina italiana e non, un trionfo di prelibatezze che esprimono appieno i valori dell’arte culinaria più vera e autentica. Offrendo al pubblico un’esperienza gastronomica unica e in linea con uno stile di vita giovanile e al passo coi tempi.

19-20-21-22 e 26-27-28-29 settembre

OKTOBER FEST

Musica, vivacità, folklore: è questa l’atmosfera che si respirerà alla festa della birra che si terrà in concomitanza con il famosissimo Oktoberfest di Monaco. Ad accogliere il pubblico una grande tensostruttura allestita in vero stile Bavarese, lo staff in abbigliamento caratteristico servirà Birra a volontà in grossi boccali proprio come al festival tedesco. Ad accompagnare le birre dell’Oktoberfest non mancheranno i classici stand food bavaresi con wurstel e crauti, stinco con patate, currywurst, bratwurst, schnitzel e molto altro.

25 settembre

THIRD USIP WORLD POLICE GAME

Quest’anno la regione Lombardia sarà teatro del terzo campionato mondiale delle forze di polizia e di polizia locale. Il campionato si terrà dal 19 al 26 settembre e coinvolgerà diversi comuni lombardi. I corpi di polizia provenienti da tutto il mondo si sfideranno in svariate discipline sportive. Siamo fieri di annunciare che il 25 settembre, ospiteremo la cerimonia di chiusura; questa è una grande occasione per internazionalizzare ulteriormente la figura di Carroponte.

4-5-6 ottobre

CARROWINE

Lanciato da Saten nel 2017, arriva quest’anno alla terza edizione. Un evento ormai affermato sul territorio lombardo che, per i numeri che genera in termini di affluenza e di bottiglie vendute, si è ormai imposto come un must nel palinsesto annuale della categoria, a livello nazionale. L’obiettivo del CarroWine è quello di promuovere il Made in Italy e di creare una fiera mercato dove chi compra può parlare direttamente con chi produce.

Redazione