Abbiategrasso. Distribuzione dei tesserini pesca: come fare

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 21 febbraio 2019 – In conseguenza alla recente acquisizione da parte della FIPS – Novara dei diritti della riserva di pesca “SOMIN” si informa che, da quest’anno, i tesserini annuali segna catture e giornalieri Fishing Tour Salmonidi sono disponibili presso il negozio di pesca “Euro Pesca” di Abbiategrasso, sito in viale Sforza c/o Centro Commerciale Sforza.

Il rilascio agli interessati avverrà previo pagamento della quota annuale di € 60. Come per tutte le acque Fishing Tour, per pescare nella riserva occorrerà possedere oltre al tesserino annuale anche la licenza governativa (€ 23) e la FIPS (€ 30).

Per info:

Bagattini Carloalberto – Comitato Salvaguardia del Ticino – Gruppo Pesca cell.: 340 2456549

Euro Pesca Viale Sforza c/o Centro Commerciale Sforza Tel e fax 029465428 Email: negozio@euro-pesca.it aperto il lunedì dalle 15 alle 19.30 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.

L’orario di apertura e chiusura in determinati giorni potrebbe cambiare provvisoriamente, quindi per sicurezza conviene chiamare direttamente il negozio.

Redazione