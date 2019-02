Abbiategrasso. Shopping bus gratuito il venerdì, prosegue il servizio

(mi-Lorenteggio.com) Abbiategrasso, 21 febbraio 2019 – Lo shopping bus è un servizio gratuito, che collega varie zone della città nel giorno del venerdì.

I mezzi, gestiti dalla società STAV di Vigevano, vanno dalle zone più periferiche al centro per tutta la mattina, con diverse corse che permettono di raggiungere non solo il mercato ma anche l’ospedale, le sedi comunali e gli uffici e le attività presenti ad Abbiategrasso. Il servizio è molto apprezzato non solo dalle persone più anziane, ma anche da tutti coloro che desiderano non utilizzare l’automobile per spostarsi, limitando così la congestione del traffico e dei parcheggi, e riducendo l’inquinamento atmosferico.

Il servizio è garantito tutti i venerdì, ed è sospeso solo nei giorni festivi e nel mese di agosto.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi telefonicamente al numero verde di STAV 800-824393.

